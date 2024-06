Astro Bot spingerà l'uso del controller DualSense di PS5 verso "nuovi livelli", dice Team Asobi

Astro Bot è una serie che è nata praticamente per sfruttare le periferiche di PlayStation, dunque non stupisce che anche il nuovo capitolo sia destinato a utilizzare il DualSense a "nuovi livelli", come riferito dal Team Asobi.

In effetti, la serie in questione è stata creata per mettere in scena al meglio l'uso di alcune caratteristiche specifiche dell'hardware PlayStation: il primo capitolo, Astro Bot: Rescue Mission, resta forse uno dei migliori titoli per PlayStation VR mentre Astro's Playroom, incluso gratis in tutte le PS5, serve proprio per dimostrare le potenzialità del controller DualSense.

Nonostante il nuovo Astro Bot si configuri, per la prima volta, come un gioco a sé stante vero e proprio, costruito in maniera tradizionale, non stupisce il fatto che gli sviluppatori abbiano comunque pensato a implementazioni avanzate delle caratteristiche del controller di PS5.