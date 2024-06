Fate/Samurai Remnant riceve un nuovo DLC: la data di uscita di Record's Fragment: Bailong and the Crimson Demon

Stando ai dettagli, l'espansione ruoterà a una serie di strani incidenti , tra cui il caso di alcuni bambini spariti nel nulla a Yoshiwara, a quanto pare a causa delle azioni di alcuni spiriti malvagi, e l'apparizione di un mostro dalle fattezze di un uccello. Nel mezzo di tutti questi misteri, arriverà anche un nefasto presagio da Yui Shousetsu, che avverte che se gli incidenti non si fermeranno l'intera Edo verrà spazzata via.

Gli sviluppatori di Omega Force e Koei Tecmo hanno annunciato la data di uscita di Record's Fragment: Bailong and the Crimson Demon , la nuova espansione di Fate/Samurai Remnant . Il DLC sarà disponibile a partire dal 20 giugno su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC, quindi tra pochissimi giorni, con l'annuncio che è stato accompagnato da una sinossi della storia dei nuovi contenuti e come i giocatori potranno accedervi.

Come accedere al DLC

Una situazione caotica che convincerà gli aspiranti contendenti del rituale Waxing Moon, al centro della trama del gioco base, a unire le forze per risolvere la situazione, aiutati stavolta da un nuovo Servant, ovvero il "Rogue Rider" Zhao Yun.

Miyamoto Iori il protagonista di Fate/Samurai Remnant

Il team di sviluppo afferma che per poter giocare ai nuovi contenuti di Record's Fragment: Bailong and the Crimson Demon è necessario giocare a Fate/Samurai: Remnant fino a raggiungere il punto in cui sarà possibile parlare con un determinato boss durante il Capitolo 3: Seek the Heroes That Survive. Una volta completato questo evento, sarà possibile iniziare la nuova storia del DLC direttamente dalla mappa.

Per chi non lo conoscesse Fate/Samurai Remnant è un action GDR realizzato in collaborazione con Type-Moon e spin-off della serie Fate. Ambientato nell'era Keian del periodo Edo, i giocatori vesto i panni di Miyamoto Iori, che suo malgrado si trova coinvolto in una guerra per il Santo Graal. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione.