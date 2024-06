Diablo 4: il PTR tornerà prima della Stagione 5 con varie novità, dettagli in arrivo questa settimana

Il Public Test Realm (PTR) di Diablo 4 è destinato a tornare attivo prima della Stagione 5, consentendo ai giocatori di provare alcune delle novità previste per la prossima stagione dell'action RPG, con ulteriori informazioni in arrivo questa settimana da parte di Blizzard.

Per venerdì 21 giugno (salvo spostamenti dell'ultimo minuto) è infatti prevista la nuova puntata della Campfire Chat durante la quale verranno annunciate alcune novità in arrivo in Diablo 4, anche per quanto riguarda la Stagione 5 e l'apertura del PTR prevista come anticipazione di quanto verrà introdotto nella nuova stagione.

Varie novità previste potranno dunque essere provate in anticipo attraverso il Public Test Realm che verrà riaperto, anche se probabilmente sarà per un periodo di tempo limitato anche in questo caso, come successo in occasione dell'apertura precedente.