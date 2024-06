Capcom domina la classifica dei giochi più attesi da Famitsu, ma non solo grazie a Monster Hunter Wilds

Considerando le ultime novità e i filmati visti in occasione di State of Play e Summer Game Fest, non stupisce vedere nuovamente al primo posto Monster Hunter Wilds , il nuovo capitolo della serie di caccia ai gigantomostri di Capcom. La compagnia giapponese si aggiudica anche la seconda posizione con Pragmata , nonostante il gioco sia ancora completamente in silenzio radar dopo il rinvio annunciato l'anno scorso. Insomma, il pubblico nipponico continua a credere fortemente su questo progetto nonostante lo sviluppo sembri travagliato.

Come ogni settimana, Famitsu ha condiviso i risultati del sondaggio proposto ai lettori volto a stabilire la classifica dei giochi più attesi in arrivo sul mercato, che come da tradizione ci offre uno spaccato dei gusti del pubblico del Sol Levante, spesso e volentieri molto differenti dai quelli nostrani e, in generale, del pubblico Occidentale.

Cresce l'interesse anche per Metaphor: ReFantazio

Sempre rimanendo in casa Capcom, al nono posto troviamo anche Monster Hunter Stories HD, la remaster del primo capitolo della serie spin-off della serie disponibile dalla scorsa settimana su PC, PS4 e Switch (le votazioni sono antecedenti la pubblciazione), ecco la nostra recensione.

Il cacciatore di Monster Hunter Wilds alle prese con un Balahara

Sul gradino più basso del podio c'è Leggende Pokémon: Z-A, il nuovo capitolo per Switch che prosegue il filone iniziato con Leggende Pokémon Arceus, ma con solo una manciata in più rispetto a Metaphor: ReFantazio, anche lui in piena ascesa in termini di voti dopo le novità arrivate dal Summer Game Fest (a tal proposito, ecco il nostro provato del nuovo attesissimo JRPG dagli autori di Persona e Shin Megami Tensei). Come prevedibile ci sono ben poche produzioni occidentali nella top 30 che trovate qui sotto, con l'unica eccezione rappresentata da Assassin's Creed Shadows.

[PS5] Monster Hunter Wilds - 663 voti [PS5] Pragmata - 382 voti [NSW] Pokemon Legends: Z-A - 307 voti [PS5] Metaphor: ReFantazio - 297 voti [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 - 260 voti [PS5] Gundam Breaker 4 - 254 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 244 voti [NSW] Luigi's Mansion 2 HD - 239 voti [NSW] Monster Hunter Stories - 170 voti [NSW] Shin Megami Tensei V: Vengeance - 164 voti [NSW] Gundam Breaker 4 [PS5] Visions of Mana [PS5] Shin Megami Tensei V: Vengeance [NSW] Ushiro [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time [PS5] The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell O Zemuria [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater [NSW] Suikoden I & II HD Remaster [NSW] Romance of the Three Kingdoms 8 Remake [PS5] Silent Hill 2 [NSW] Nintendo World Championships: NES Edition [PS4] Shin Megami Tensei V: Vengeance [NSW] Inazuma Eleven: Victory Road [PS4] Powerful Pro Baseball 2024-2025 [NSW] Reynatis [NSW] Umamusume: Pretty Derby - Party Dash [PS5] Dragon Ball Sparking Zero [PS5] Assassin's Creed Shadows [PS4] Reynatis [PS4] Metaphor: ReFantazio

Nota: questa settimana Famitsu ha deciso di non condividere i voti ricevuti dai giochi dall'undicesima posizione in poi. Non sappiamo se si tratta di un caso o di una nuova regola che verrà applicata anche in futuro.