Instant Gaming straccia i prezzi per gli sconti estivi: Elden Ring, Red Dead Redemption II e molto altro

Se non vi siete ancora ripresi dalla Fallout Mania , potreste acquistare Fallout 4 G.O.T.Y. a meno di 10€ . Oppure, se cercate un gioco da giocare con gli amici, potreste cimentarvi nell'esportazione della democrazia con Helldivers II, a meno di 30€ . Se siete interessati a scoprire tutte le offerte, cliccate su questo link oppure proseguite la lettura per ulteriori dettagli.

Tra i primi sconti che vi evidenziamo, troviamo Elden Ring, gioco del momento con l'arrivo del DLC che è acquistabile al prezzo di 44,78€ nella sua versione Standard . Potrete avere la versione comprensiva di DLC Shadow of the Erdtree a 61,49€, e la versione Deluxe a 77,49€. Si tratta di sconti che si aggirano attorno al 25%, un taglio di un quarto del prezzo per ogni edizione.

Ricariche PSN e non solo

Ma le offerte non finiscono qui: se infatti siete alla ricerca di qualche gioco, ma ancora non avete deciso, allora potreste considerare le ricariche. Instant Gaming infatti propone delle offerte interessanti sulle ricariche PSN e non solo. Si tratta di risparmiare qualche euro sui tagli più classici, un vantaggio non troppo eccessivo ma comunque ottimo se volete usufruire delle offerte degli Store interni alle console.

I Days of Play sono finiti da qualche giorno, ma tra poco potrebbero arrivare nuove offerte

Per esempio, la ricarica PSN da 50€ è venduta su Instant Gaming a 46,49€, un taglio del 7% davvero niente male (e ad oggi lo sconto migliore su queste ricariche, insieme a quella da 35€).