Nothing Phone (2a), l'incredibile smartphone in super offerta su Amazon Italia

Se sei alla ricerca di un nuovo modello di smartphone con cui sostituire il tuo, sei proprio nel posto giusto. Nella giornata di oggi Amazon Italia propone il Nothing Phone (2a) con un buon 10% di sconto, permettendo di risparmiare un bel po' rispetto all'originale prezzo di listino. Se siete interessati all'acquisto è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un click sul box sottostante. Nothing Phone (2a) viene venduto in offerta a soli 309,99 euro, contro i 349 euro del prezzo di listino. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, per cui potrai far uso del servizio Amazon Prime per la consegna in un giorno. Si tratta di uno dei migliori prezzi mai avuti su questo dispositivo , secondo solo a 299,99 euro, durato però poche ore.

Le caratteristiche salienti di Nothing Phone (2a)

Il punto di svolta in questo caso è rappresentato dal sistema operativo Nothing OS 2.5, che grazie ad Android 14 permette di restituire un'esperienza fluida e scattante. Per non parlare della presenza dei numerosi widget, che ti consentono di effettuare più attività in contemporanea grazie alla generazione di piccole finestre all'interno dell'app.

Parliamo in questo caso di un display AMOLED da ben 6.7 pollici di diagonale e una luminosità massima pari a 1300 nits, l'ideale anche per i giorni con più luce. Con una frequenza d'aggiornamento pari a ben 120 Hz, potrai goderti comodamente film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, come Netflix o Disney Plus.

Comparto fotocamere di Nothing Phone (2a)

Il comparto fotocamere alla base di questo smartphone è a dir poco sensazionale, grazie al sensore principale da ben 50 megapixel, dotato di stabilizzazione ottica, che assicura degli ottimi scatti in ogni situazione. Se siete interessati a scoprire ulteriori dettagli sul dispositivo, vi lasciamo alla nostra recensione.