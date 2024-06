Fallout e The Elder Scrolls torneranno con delle remaster? Sentiamo la risposta di Todd Howard

Allo stato attuale, Bethesda è concentrata sul futuro dei propri franchise di maggior rilevanza , con un'ovvia predilezione in questo specifico momento per Fallout, complice lo straordinario successo della serie televisiva disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video.

Stando alle conclusioni del giornalista Jez Corden, le parole di Howard implicano che la chiacchierata remaster di Fallout 3 non si farà , e che allo stesso modo non ci sarà spazio per un'edizione rimasterizzata di Oblivion, tanto più che si tratta di titoli ancora oggi giocabili su PC.

Nel corso di un'intervista, a Todd Howard è stato chiesto se Fallout e The Elder Scrolls torneranno con delle remaster , ma a quanto pare Bethesda non sta lavorando a progetti del genere, concentrandosi piuttosto sullo sviluppo di The Elder Scrolls VI e dei DLC di Starfield.

Fallout, ma non solo

Come riportato alcune ore fa, Fallout 5 è ancora lontano e ciò dovrebbe mettere un po' tutto in prospettiva, visto che il focus dello studio ora è la realizzazione di The Elder Scrolls VI, che si trova però ancora in fase di pre-produzione.

Anche in questo caso Howard ha suggerito la possibilità che il nuovo capitolo impieghi le stesse tecnologie di Starfield per poter ambire a un comparto visivo e strutturale straordinario: Bethesda sa bene che le aspettative dei fan sono alte e non si accontenterà dunque di nulla che non sia assolutamente eccezionale.

Tornando infine a Starfield, nell'intervista è stato confermato che si tratta del progetto più ambizioso di sempre per l'azienda e continuerà a crescere nel tentativo di esprimere appieno tutto il proprio potenziale.