Il cosplay di Nico Robin da margeannebutterstick sfoggia il suo Fior Fior, da One Piece

One Piece è ancora una volta una grande fonte d'ispirazione per il cosplay di Nico Robin visibile in questo caso, personaggio che resta tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, in questo caso interpretata dall'ottima margeannebutterstick .

Nico Robin è un personaggio che non ha bisogno di particolari presentazioni, essendo stata parte della ciurma di Cappello di Paglia per diversi anni e quasi dall'inizio del percorso. Dopo il primo incontro da nemica, in qualità di vicepresidente della Baroque Works è diventata poi un pilastro della compagnia di eroi tra Rufy e gli altri, nel ruolo di archeologa della ciurma.