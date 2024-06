Antstream Arcade è il primo servizio di cloud gaming ad arrivare sull’App Store

Antstream Arcade sarà lanciato in Europa, Stati Uniti e Brasile con oltre 1.300 giochi pronti per essere giocati. Stiamo parlando di giochi classici, nel senso che, come già detto, il servizio è dedicato esclusivamente al mondo del retrogaming.

Diffusione su tutti gli schermi

"Uno degli obiettivi principali di Antstream è consentire ai giocatori di accedere facilmente a molti dei più grandi titoli retrò, sempre e ovunque", ha spiegato Steve Cottam, il CEO della compagnia. "Entrando nell'App Store di Apple ed essendo disponibile su tutti i dispositivi iPhone e iPad, questo obiettivo è un passo più vicino alla realtà".

Le copertine degli ultimi due giochi aggiunti al servizio: Kung-Fu Master e Breakout

Di Antstream Arcade abbiamo parlato più volte in passato, proprio per le sue peculiarità. È già disponibile su molte piattaforme: Mac, PC, dispositivi Android, Samsung TV, Linux e Xbox. La versione Xbox in particolare fu molto chiacchierata, considerando la presenza sulla piattaforma di un abbonamento proprietario del produttore hardware. L'arrivo su iOS è quindi un passo logico per la sua espansione, cioè per l'obiettivo di essere accessibile ovunque.

Antstream ha inoltre confermato che la cooperativa locale, i tornei settimanali, le sfide e le classifiche globali saranno tutte caratteristiche presenti anche sui dispositivi iOS. Quindi non parliamo di una versione in qualche modo castrata, ma dell'esperienza completa. Il nostro consiglio è comunque quello di dotarvi di un buon controller mobile. I controlli touch possono rivelarsi un po' ostici con i giochi classici.