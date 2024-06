Dune 2 sta per essere rimasterizzato, ma su una piattaforma inaspettata

Dune II di Westwood Studios è uno degli RTS che ha canonizzato il genere. Per questo viene considerato tra i titoli più influenti di tutti i tempi, forte anche dell'ambientazione. Del resto se ancora oggi i libri di Frank Herbert sono trasposti in film e videogiochi un motivo ci sarà. Comunque sia, dalla formula di Dune 2 derivarono altri classici, come la serie Command & Conquer, di Westwood stessa, e quella Warcraft. Non stupisce quindi che qualcuno abbia deciso di rimasterizzarlo. A stupire è la piattaforma scelta: l'Amiga .

Un progetto pieno d’amore

Questo qualcuno è nientemeno che Robert Koon, uno dei programmatori originali del gioco. Il suo amore per la vecchia piattaforma a 16-bit di Commodore lo ha spinto a realizzare una nuova versione di Dune 2 per chipset AGA (Advanced Graphics Architecture) e OCS (Original Chip Set).

Leggendo il suo Patreon, apprendiamo che Koon ritiene che "il gioco su Amiga non fosse all'altezza delle aspettative. Veniva distribuito su cinque floppy disk e soffriva di continui cambi di disco. La fantastica sequenza introduttiva della versione DOS è stata notevolmente ridotta. La colonna sonora era limitata e non esisteva una versione specifica per AGA. Anche il gameplay su Amiga è stato leggermente ridimensionato a causa delle risorse limitate disponibili per il gioco."

Il suo obiettivo è, quindi, quello di risolvere questi errori cojn una nuova edizione: "Il mio obiettivo è ricreare Dune 2 per Amiga da zero pubblicandolo nella forma che avrebbe dovuto avere all'epoca, ossia correggendo tutti i problemi principali e anche altri, come la mancanza del supporto nativo PAL."