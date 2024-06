Amazon Prime Gaming svela altri 6 giochi gratis per luglio, ecco quali sono e quando saranno disponibili

I nuovi titoli includono tra gli altri l'apprezzatissimo Maneater , l'action GDR che ci mette nei panni di uno squalo famelico in cerca di vendetta, e Baldur's Gate: Enhanced Edtion , la versione migliorata del primo capitolo di una serie GDR più famose e amate di sempre. Verranno resi disponibili in due mandate da tre giochi ciascuna, in programma per il 18 e il 25 luglio .

Attraverso le pagine del blog ufficiale di Prime Gaming , il servizio incluso in Amazon Prime che offre vari vantaggi ai giocatori, sono stati svelati altri 6 giochi gratis in arrivo a luglio , in aggiunta ai 15 svelati pochi giorni fa, e quando sarà possibile riscattarli per aggiungerli alla proprio libreria digitale.

I nuovi giochi gratis di Prime Gaming per luglio

Senza ulteriori indugi, vediamo l'elenco completo dei 6 giochi di luglio di Prime Gaming appena annunciati:

18 luglio

Baldur's Gate: Enhanced Edition - Amazon Games App

Maneater - Epic Games Store

Youtubers Life 2 - Amazon Games App

25 luglio

Cat Quest 2 - GOG

Midnight Fight Express - GOG

Masterplay Tycoon - Amazon Games App

Immagine riepilogativa dei giochi gratis di luglio di Amazon Prime Gaming

Come accennato in apertura, i giochi qui sopra si aggiungono ai 15 in regalo svelati pochi giorni fa in occasione dell'annuncio dell'Amazon Prime Gaming del 16 e 17 luglio. Di questi, otto sono già disponibili, dunque se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di riscattarli finché siete in tempo.

A tal proposito, vi ricordiamo che potrete riscattare i giochi in regalo di Prime Gaming a questo link. Una volta eseguito l'accesso, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC, che trovate a questo indirizzo.