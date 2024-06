Motorola Edge 50 Ultra da 16 GB + 1 TB è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Se siete in cerca di uno smartphone di fascia alta e state aspettando qualche sconto per risparmiare un poco, allora potreste essere interessati all'offerta di Amazon Italia per il Motorola Edge 50 Ultra da 16 GB + 1 TB. Lo sconto rispetto al prezzo consigliato è del 14%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 999€. La versione attualmente in offerta è venduta da LeMiglioriOfferte e ha una spedizione compresa tra 4 - 9 luglio. Se volete la spedizione Amazon per riceverle più rapidamente, dovete selezionare nella pagina prodotto - sulla destra - la voce "Ricevilo più velocemente" (1 luglio) pagando circa 6 euro in più. Le date sono ovviamente corrette rispetto al momento della scrittura di questa notizia (28 luglio).