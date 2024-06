Il particolare DarkWalker ShotPad FPS Touchpad Controller per PC e console è in fortissimo sconto su Amazon

Come funziona il controller DarkWalker ShotPad FPS Touchpad

Questo dispositivo ha una struttura unica, come potete vedere ed è pensato prima di tutto per i giochi PC ma è compatibile anche con quei giochi console che supportano mouse e tastiera. Si tratta di un controller che combina tutti i possibili pulsanti del controller e un mix di pulsanti che prendono il posto di tastiera e mouse, con un touch pad da usare per mirare invece della levetta destra così da avere più precisione.

Come impugnare il controller DarkWalker ShotPad FPS Touchpad

Vi è anche un modo migliore per impugnarlo, come mostrato nell'immagine. Dispone di un totale di 26 pulsanti che possono avere due funzioni in contemporanea, così da avere un pratica 42 input a disposizione in un solo momento. Non manca inoltre una rotella del mouse e tre pulsanti sul retro, così da vere ogni dito pronto per agire. Si tratta di un modo alternativo per provare a giocare ai videogiochi: il basso prezzo ora lo rende più interessante, mentre non lo consiglieremmo a prezzo pieno.