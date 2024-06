Metal Gear: Production Hotline annunciato da Konami per oggi, con nuovi dettagli sui giochi della serie

Andrà in onda tra pochissime ore. L'appuntamento è fissato infatti alle 13:00 italiane di oggi, venerdì 28 giugno . Per dare un'idea del format della presentazione, in passato, la compagnia ha già pubblicato video di approfondimento simili della durata di circa 20 minuti e con ritmi molto rilassati per la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, dove il team di sviluppo ha discusso i dettagli sulla raccolta e, dopo il lancio, sulle correzioni in programma e le patch in uscita.

Dove seguire l'evento

Sarà possibile seguire il Metal Gear: Production Hotline 01 sul canale YouTube di Konami a questo indirizzo con sottotitoli in inglese. Konami afferma che si parlerà delle "ultime informazioni sulla serie Metal Gear", dunque è lecito aspettarsi delle novità per il remake dell'epopea di Naked Snake, ed eventuali informazioni sulle patch per la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.

Non è da escludere un possibile accenno a un Vol. 2 della raccolta con altri giochi della serie o addirittura la tanto agognata data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, per quanto sulla carta non sembrerebbe un evento da grandi annunci. Staremo a vedere e chiaramente riporteremo sulle nostre pagine qualsiasi informazione di rilievo verrà condivisa per l'occasione.

Nel frattempo potete ingannare l'attesa con il nostro speciale su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dove abbiamo riassunto tutte le ultime novità arrivate dall'Xbox Game Showcase e le altre condivise da Konami nelle ultime settimane.