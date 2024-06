Nintendo Switch OLED, la console ibrida al minimo storico su Amazon Italia

Se non sei ancora in possesso dell'ultima console di Nintendo, l'offerta di oggi fa proprio al caso tuo: Amazon Italia propone infatti Nintendo Switch (modello OLED Blu Neon / Rosso Neon) al minimo storico con un 5% di sconto rispetto al prezzo mediano. Se sei interessato ad acquistarla è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. Nintendo Switch OLED è disponibile al prezzo di soli 273 euro. Il prodotto viene inoltre venduto e spedito da Amazon, quindi potrai in questo caso usufruire del servizio Amazon Prime per la consegna in appena un giorno.