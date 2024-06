XDefiant è un successo per Ubisoft, ecco quanti giocatori unici ha raggiunto

Più precisamente, Guillemot ha dichiarato : "C'è molto lavoro da fare, ma è riuscito ad attirare 11 milioni di giocatori in poco tempo. E quel numero aumenterà con tutto il lavoro svolto dal team per garantire che la Stagione 1 offra molto di più all'esperienza già in atto. Si tratta di fare le scelte giuste e attenersi ad esse."

L'amministratore delegato di Ubisoft, Yves Guillemot, ha confermato in un'intervista concessa al blog di Ubisoft, che XDefiant ha superato gli 11 milioni di giocatori dal lancio . Si tratta ovviamente di un'occasione celebrativa per il rinnovato successo dell'azienda, che finalmente sembra aver imboccato il live service giusto, nonostante lo scetticismo di molti.

Un live service di successo per Ubisoft

Insomma, Ubisoft ha grandi prospettive per XDefiant, che potrebbe diventare un'altra gallina dalle uova d'oro come Rainbow Six: Siege, se ben gestito. Del resto è stato il titolo Ubisoft più veloce di sempre a raggiungere un milione di giocatori in 2 ore e mezza dal lancio. Dopo una settimana, aveva già raggiunto gli 8 milioni di giocatori unici.

Stando a quanto riportato dalla testata Insider Gaming, il traguardo dei 10 milioni di giocatori sarebbe stato raggiunto nella prima settimana di giugno, il che significherebbe un certo rallentamento nell'afflusso di nuove leve, da considerarsi in qualche modo fisiologico con il rallentare della campagna di acquisizione di nuovi utenti.

Ubisoft spera di riportare molti in gioco proprio con il lancio della prima stagione, prevista per il 2 luglio 2024. Detto questo, XDefiant ha superato tutte le aspettative interne e avrebbe raggiunto il tasso di fidelizzazione desiderato del 10% dopo un mese.

Sempre parlando del gioco, Guillemot ha continuato: "Beh, a parte gli aggiornamenti continui, con esperienze diverse e un gameplay ottimizzato, mi piacerebbe vederlo come un esport serio. Ma davvero, per un gioco come questo, non ci sono limiti al suo futuro. E abbiamo un team fantastico che ci lavora sopra, che ascolta i nostri giocatori e comunica con loro, cosa fondamentale. Abbiamo iniziato bene, ma c'è ancora molta strada da fare e non vedo l'ora di affrontare la sfida."