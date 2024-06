Elden Ring: Shadow of the Erdtree ci ricorda che è un DLC da record nel trailer con i riconoscimenti

Il gioco ha ottenuto dei voti altissimi e la cosa ovviamente si riflette in questo trailer con le citazioni della critica, che riporta commenti evidentemente entusiastici.

Nel caso non si fosse capito, FromSoftware e Bandai Namco hanno messo in evidenza il fatto che Elden Ring: Shadow of the Erdtree è veramente un'espansione eccezionale pubblicandoo questo nuovo "Accolade Trailer", ovvero il classico video con le citazioni della stampa , che in questo caso è veramente trionfale.

Un accolade trailer davvero trionfale

Vediamo dunque il nuovo trailer riportato qui sotto, pubblicato nelle ore scorse.

Come da tradizione, il trailer mischia scene di gameplay e d'intermezzo con, in sovrimpressione, vari commenti e i voti di un gruppetto selezionato di testate.

Non che ci sia molto da selezionare, a dire il vero, considerando che la media voto è altissima e potevano starci molte più citazioni sullo stesso tono, ma evidentemente FromSoftware non si è voluta bullare troppo con questo trailer.

Nel frattempo, abbiamo visto che Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha già fatto vendite esagerate, totalizzando cinque milioni di copie piazzate nel giro di pochi giorni, a dimostrazione dell'attesa che c'era per questa maxi-espansione del gioco.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi rimandiamo inoltre alla nostra recensione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.