Elden Ring Shadow of the Erdtree batte il DLC di The Witcher 3 e CD Projekt RED la prende con onore

Elden Ring Shadow of the Erdtree - che è disponibile da oggi - ha ottenuto un gran numero di recensioni positive e questo gli ha fatto ottenere una media voto pari a 95 su Metacritic. Il numero di per sé non poi così rilevante, ovviamente, ma ha comunque un significato simbolico in quanto lo ha reso l'espansione con il voto più alto di sempre sull'aggregatore.

Ancora più precisamente, ha battuto il 92 su 100 dell'espansione Blood and Wine di The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt l'ha vissuta però molto bene e ha fatto i complimenti a FromSoftware tramite i social media.