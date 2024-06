Elden Ring potrebbe essere più facile? Secondo il creatore Hidetaka Miyazaki questo distruggerebbe il gioco

Non crediamo di stupire nessuno nell'affermare che FromSoftware tende a realizzare giochi non facili, sopratutto per quanto riguarda i soulslike. Non sarebbe però possibile venire incontro a una certa fetta di giocatori e fare in modo di abbassare la difficoltà di Elden Ring , il più recente grande successo della compagnia?

Le parole di Miyazaki sulla difficoltà di Elden Ring

In un'intervista con The Guardian, Miyazaki ha discusso di come l'elevata difficoltà non sia solo parte integrante del design del videogioco, ma sia anche uno dei motivi per i quali abbia ottenuto successo.

"Se avessimo voluto che tutto il mondo giocasse a questo gioco, avremmo potuto abbassare sempre di più la difficoltà. Ma non era l'approccio giusto", ha detto.

"Se avessimo adottato questo approccio, non credo che il gioco avrebbe ottenuto il successo che ha ottenuto, perché il senso di realizzazione che i giocatori traggono dal superamento di questi ostacoli è una parte fondamentale dell'esperienza. Abbassare la difficoltà significherebbe privare il gioco di questa gioia e, a mio avviso, distruggere il gioco stesso".

Bisogna in ogni caso ricordare che difficoltà e accessibilità sono due elementi differenti e Miyazaki in precedenza ha affermato che non è affatto contrario a lavorare all'accessibilità ed è qualcosa che la compagnia sta esaminando in relazione a progetti futuri.

Parlando poi di alzare la difficoltà, invece di abbassarla, Elden Ring ha appena depotenziato due strategie molto usate dai giocatori per battere i boss.