Zenless Zone Zero avrà un evento speciale in streaming prima del lancio ufficiale: data annunciata

Siamo ormai vicini al lancio di Zenless Zone Zero, ma ancora prima di questo, MiHoYo ha annunciato uno speciale evento in streaming per celebrare l'arrivo del gioco, con data fissata per il 28 giugno, dunque in anticipo rispetto alla data dell'arrivo del titolo sul mercato.

Ricordiamo che la data di uscita di Zenless Zone Zero è fissata per il 4 luglio su PC, PS4, PS5 e mobile, dunque ci sarà tempo per prepararsi a questa anche dopo il livestream della prossima settimana. In occasione dell'evento, gli sviluppatori distribuiranno codici con ricompense varie, premi esclusivi e altro.

Lo scopo della presentazione è probabilmente consentire una nuova occhiata approfondita a Zenless Zone Zero, con dettagli su nuovi personaggi e vari aspetti del gioco in arrivo.