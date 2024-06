La compagnia che possiede FromSoftware ha subito un attacco informatico per un enorme furto di dati

Kadokawa, il conglomerato che possiede FromSoftware, lo studio di sviluppo di Elden Ring e dei Dark Souls, tra gli altri suoi titoli, nonché l'Anime News Network, ha svelato pubblicamente di aver subito un attacco informatico con relativo furto di dati, aggiungendo di essere attualmente al lavoro a delle soluzioni per rendere più sicuri i suoi sistemi.

In un lungo comunicato stampa, è stato spiegato che il sito più colpito dall'attacco è stato Niconico, popolare piattaforma di video sharing giapponese. Tutti i servizi sono stati quindi sospesi dall'8 giugno, in attesa di chiarire la situazione. Nel testo non viene mai citata FromSoftware, quindi non è chiaro se ci siano stati problemi anche da quelle parti. Per adesso non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito.