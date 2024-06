Palworld si espande con il primo grande aggiornamento "Sakurajima", disponibile oggi con tanti contenuti

Pocketpair ha pubblicato oggi il primo grande aggiornamento maggiore per Palworld, ovvero l'update chiamato "Sakurajima" che era stato già annunciato in precedenza e porta il gioco alla versione 0.3.1 sia su PC che su Xbox.

Sakurajima è la nuova isola aggiunta al mondo di gioco, che rappresenta anche il nuovo contenuto maggiore per questo update, ampliando ulteriormente l'ambientazione e le possibilità dei giocatori all'interno dell'open world di Palworld.

All'interno dell'isola in questione troviamo una torre protetta da una nuova fazione chiamata The Moonflowers, che i giocatori dovranno sconfiggere per prendere il possesso di questa nuova struttura.