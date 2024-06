Chi è il boss più forte di Elden Ring ora che è uscito Shadow of the Erdtree? Il dibattito tra i fan è acceso

Vi avvisiamo che da qui in poi daremo delle anticipazioni su Elden Ring: Shadow of the Erdtree . Niente di particolarmente segreto o misterioso, ma sappiamo che qualcuno potrebbe essere particolarmente sensibile alla cosa, quindi preveniamo avvisandovi, così che possiate fuggire.

Se non vi era bastato il dibattito sulla difficoltà di Shadow of the Erdtree , ora ce n'è anche un altro che sta tenendo banco nella comunità di Elden Ring: qual è il boss più difficile? La questione, che era stata risolta all'epoca del gioco base mettendo Malenia sul trono, ora si è riaperta con l'arrivo di almeno un contendente davvero agguerrito.

Chi è il più forte?

Come dicevamo, in passato Malenia era stata eletta il boss più forte di Elden Ring. A marzo 2023 conteggiava 329 milioni di uccisioni di poveri e inermi giocatori. Ora Shadow of the Erdtree ha aggiunto almeno un concorrente agguerritissimo: Messmer l'impalatore, con alcuni che hanno tirato nella discussione anche Radahn per condire il tutto.

I boss più forti dipendono anche da come si gioca

Il dibattito non è tanto interessante per il risultato in sé, ma per come mostra la diversa percezione della difficoltà da parte dei giocatori.

Let Me Solo Her, l'eroe che ha aiutato migliaia di giocatori a sconfiggere Malenia, ha eletto Messmer come sua nuova nemesi, dandogli la palma del più forte, ma anche altri pensano che lo sia, come l'utente Duelz_96 che, in un thread su Reddit dedicato alla disfida, ha scritto: "Messmer è il combattimento più difficile che abbia affrontato. L'ho sconfitto dopo 144 tentativi, mentre ho sconfitto Malenia dopo 118. Entrambi sono terribilmente difficili."

Anche per Klutzy-Call9328 Messmer è il più forte: "Quello con Malenia diventa un duello regolare dopo che si conoscono le sue mosse. Messmer sembra sempre poterti distruggere a prescindere da quanto lo conosci bene."

Anche per L-man6151 Messmer è leggermente più forte, perché ha un raggio d'azione più ampio, è più veloce a ridurre le distanze e i suoi attacchi normali fanno più male. Inoltre ha una combo letale che fa danni fisici e da fuoco.

Non tutti sono ovviamente concordi. Ad esempio Feisty_Bass6200 è riuscito a sconfiggere Messmer da solo dopo sei ore di tentativi, ma con Malenia ha dovuto ricorrere alle evocazioni. Per Friendly_Industry_74 è addirittura molto più semplice della rivale, mentre iBlack92O circostanzia meglio la forza dei due: "Blind fight: Malenia è più difficile. Over-levelled: Malenia è più difficile. Under-levelled: Messmer è più difficile. No hit: Messmer è più difficile."

Come dicevamo, per alcuni il boss più forte è invece Radahn, quello che chiude il DLC, in particolare per Matt Kim di IGN che lo ha eletto a suo campione personale. Va detto che non sono moltissimi a essergli andati dietro.

Va detto che la difficoltà, in questo caso, varia molta a seconda della build usata e dello stile di gioco, quindi è normale che ci sia dibattito in merito. Vedremo alla fine quale boss conterà più uccisioni, con tutti i milioni di giocatori che hanno a disposizione da massacrare.