Assassin's Creed Black Flag Resynced torna a mostrarsi con un trailer al Summer Game Fest

Tra i protagonisti del Summer Game Fest di quest'anno c'è stato anche Assassin's Creed Black Flag Resynced . Ubisoft ha presentato un nuovo trailer cinematografico, ricordando che il lancio è previsto per il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non solo un rifacimento grafico

Resynced sfrutta le tecnologie più avanzate dell'Anvil, il motore proprietario di Ubisoft, insieme alla potenza delle piattaforme moderne per offrire una resa visiva nettamente superiore rispetto al Black Flag originale del 2013.

L'illuminazione globale e i riflessi in ray tracing, gli asset ricostruiti da zero, il nuovo sistema di rendering e simulazione dell'acqua, la maggiore densità poligonale e una vegetazione più credibile contribuiscono a un mondo di gioco più ricco, coerente e curato in ogni dettaglio.

Le novità, però, non si limitano al comparto tecnico. Il remake proporrà una mappa più densa e articolata, con nuove isole e ambientazioni, oltre a introdurre personaggi e linee narrative inedite. Anche il gameplay verrà rivisto in profondità, con miglioramenti significativi al parkour, alle sezioni stealth e ai combattimenti. Non parliamo quindi di un semplice aggiornamento estetico, ma di una reinterpretazione completa pensata per modernizzare l'esperienza e portarla a un nuovo standard qualitativo.