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Assassin's Creed Black Flag Resynced torna a mostrarsi con un trailer al Summer Game Fest

Assassin's Creed Black Flag Resynced torna a mostrarsi al Summer Game Fest con un nuovo trailer cinematografico. Ubisoft conferma il debutto del remake il 9 luglio e ribadisce la portata del progetto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/06/2026
Edward Kenway in Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Tra i protagonisti del Summer Game Fest di quest'anno c'è stato anche Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ubisoft ha presentato un nuovo trailer cinematografico, ricordando che il lancio è previsto per il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non solo un rifacimento grafico

Resynced sfrutta le tecnologie più avanzate dell'Anvil, il motore proprietario di Ubisoft, insieme alla potenza delle piattaforme moderne per offrire una resa visiva nettamente superiore rispetto al Black Flag originale del 2013.

L'illuminazione globale e i riflessi in ray tracing, gli asset ricostruiti da zero, il nuovo sistema di rendering e simulazione dell'acqua, la maggiore densità poligonale e una vegetazione più credibile contribuiscono a un mondo di gioco più ricco, coerente e curato in ogni dettaglio.

Assassin's Creed Black Flag Resynced parla del gameplay navale: tra scontri in mare e canti pirateschi Assassin’s Creed Black Flag Resynced parla del gameplay navale: tra scontri in mare e canti pirateschi

Le novità, però, non si limitano al comparto tecnico. Il remake proporrà una mappa più densa e articolata, con nuove isole e ambientazioni, oltre a introdurre personaggi e linee narrative inedite. Anche il gameplay verrà rivisto in profondità, con miglioramenti significativi al parkour, alle sezioni stealth e ai combattimenti. Non parliamo quindi di un semplice aggiornamento estetico, ma di una reinterpretazione completa pensata per modernizzare l'esperienza e portarla a un nuovo standard qualitativo.

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