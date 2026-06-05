Crossfire è uno sparatutto in terza persona realizzato da ex Naughty Dog

Durante il Summer Game Fest 2026 è stato annunciato Crossfire, un action in terza persona di ambientazione militare con elementi sovrannaturali sviluppato da un team formato da ex Naughty Dog per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Il video inizia mostrando i protagonisti, due operatori che lavorano su fronti opposti, costretti a collaborare da fatti che non sono stati chiariti, infiltrarsi in alcune strutture segrete, usando anche delle capacità speciali, che evidentemente saranno fondamentali per il gameplay.

Dopo il video, due membri del team di sviluppo, chiamato That's No Moon, sono saliti sul palco di Keighley per presentare brevemente il progetto, descrivendolo come un action single player dalla forte componente narrativa.

Crossfire non ha ancora una data d'uscita ufficiale.