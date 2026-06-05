3

Control Resonant si mostra al Summer Game Fest 2026 con un trailer da brividi

In occasione del Summer Game Fest 2026, Geoff Keighley ha mostrato al mondo il trailer di Control Resonant, il nuovo gioco di Remedy Entertainment.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/06/2026
Il protagonista di Control Resonant in mezzo a una città
Control Resonant
Control Resonant
Articoli News Video Immagini

Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione Control Resonant con un nuovo trailer, che riesce a convincerci ancora una volta della qualità artistica del videogioco.

Vediamo il filmato condiviso durante l'evento di Keighley.

Il trailer di Control Resonant

La protagonista del primo Control ci racconta che sono passati anni da quando le minacce soprannaturali che il FBC di norma dovrebbe contenere sono scappate per le strade di New York e hanno lasciato la Oldest House. Il video fa una carrellata di mostri e ambientazioni stilisticamente incredibili, come ci si aspetta dagli artisti di Remedy Entertainment.

La data di uscita, come precedentemente annunciato, è il 24 settembre 2026. Si tratta di un periodo denso di pubblicazioni, ma Remedy Entertainment crede molto nel progetto.

Control Resonant: accesso anticipato e bonus esclusivi per gli utenti PS5 Control Resonant: accesso anticipato e bonus esclusivi per gli utenti PS5

Ricordiamo poi che Control Resonant ha svelato i requisiti PC, basteranno anche configurazioni non recentissime.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Control Resonant si mostra al Summer Game Fest 2026 con un trailer da brividi