Control Resonant si mostra al Summer Game Fest 2026 con un trailer da brividi

Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione Control Resonant con un nuovo trailer, che riesce a convincerci ancora una volta della qualità artistica del videogioco.

Il trailer di Control Resonant

La protagonista del primo Control ci racconta che sono passati anni da quando le minacce soprannaturali che il FBC di norma dovrebbe contenere sono scappate per le strade di New York e hanno lasciato la Oldest House. Il video fa una carrellata di mostri e ambientazioni stilisticamente incredibili, come ci si aspetta dagli artisti di Remedy Entertainment.

La data di uscita, come precedentemente annunciato, è il 24 settembre 2026. Si tratta di un periodo denso di pubblicazioni, ma Remedy Entertainment crede molto nel progetto.

Ricordiamo poi che Control Resonant ha svelato i requisiti PC, basteranno anche configurazioni non recentissime.