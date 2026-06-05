Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è il primo gioco di Paramount Games Studio

Come promesso, Paramount Games Studio ha annunciato il suo primo gioco tripla A durante il Summer Game Fest: si tratta di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un action adventure sviluppato dalle mani esperte di PlatinumGames.

Basato sulla celebre miniserie a fumetti delle Tartarughe Ninja, il progetto viene descritto come un action adventure in cui seguiremo le vicende dell'ultimo membro della squadra sopravvissuto, che intraprende una disperata missione di vendetta in un futuro segnato da tragedie e perdite.

Sebbene il trailer mostrato durante il Summer Game Fest, che potete vedere qui sotto, non abbia svelato molti dettagli sul gameplay, le sequenze hanno offerto un primo assaggio dell'atmosfera oscura e inquietante che caratterizzerà questa trasposizione videoludica.

Per il momento Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin non ha una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.