Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è il primo gioco di Paramount Games Studio

Come promesso, Paramount Games Studio ha annunciato il suo primo gioco tripla A durante il Summer Game Fest: si tratta di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un action adventure sviluppato dalle mani esperte di PlatinumGames.
Basato sulla celebre miniserie a fumetti delle Tartarughe Ninja, il progetto viene descritto come un action adventure in cui seguiremo le vicende dell'ultimo membro della squadra sopravvissuto, che intraprende una disperata missione di vendetta in un futuro segnato da tragedie e perdite.
Sebbene il trailer mostrato durante il Summer Game Fest, che potete vedere qui sotto, non abbia svelato molti dettagli sul gameplay, le sequenze hanno offerto un primo assaggio dell'atmosfera oscura e inquietante che caratterizzerà questa trasposizione videoludica.
Per il momento Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin non ha una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Un progetto rinato?
Come forse ricorderete, TMNT: The Last Ronin è stato annunciato originariamente nel 2023, ma nel corso degli anni pare abbia avuto uno sviluppo complicato e alla fine si dice sia stato cancellato, anche se l'annuncio di oggi sembra rivelare un reboot del progetto.
L'annuncio del gioco è stato accompagnato anche da una serie di iniziative dedicate ai fan del fumetto originale, in primis una collezione in edizione limitata realizzata in collaborazione con l'artista BossLogic, comprendente capi d'abbigliamento a tema The Last Ronin e poster da collezione.
Inoltre, per mantenere viva l'attenzione attorno all'universo narrativo di The Last Ronin in vista dell'uscita del gioco, il 9 luglio verrà pubblicata un'anteprima di dieci pagine del nuovo fumetto The Last Ronin: Training Day, scritto da Kevin Eastman e Tom Waltz.
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