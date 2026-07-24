Remedy parla del passaggio da Jesse a Dylan in Control Resonant

Nel nuovo video diario dedicato a Control Resonant gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno parlato del passaggio da Jesse a Dylan in questo secondo capitolo della saga: un cambio che si pone come una maniera per ampliare la narrazione e mostrare il mondo di Control da una prospettiva differente.

Stando agli autori, fin dai primi concept la serie si sarebbe dovuta concentrare sul proprio universo anziché su di uno specifico personaggio, e in quest'ottica Jesse rappresentava semplicemente un punto di vista attraverso cui osservare l'Oldest House e le sue anomalie, ma c'era già l'intenzione di raccontare nuove storie con diversi protagonisti.

Nell'originale Control Dylan era completamente soggiogato al Sibilo, la forza sovrannaturale che aveva trasformato l'uomo in una terribile minaccia, impedendoci quindi di scoprire come fosse davvero quella persona una volta libera dalla malefica influenza.

Dopo essere stato liberato da Jesse, Dylan si ritrova però in una situazione estremamente complessa: ricorda ben poco di quanto accaduto, la sua mente è confusa e deve fare i conti con le responsabilità di azioni che, di fatto, non sente davvero sue.