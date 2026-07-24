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Il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven ha un trailer

Ryu Ga Gotoku Studio ha presentato il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven con un trailer ricco di sequenze di gameplay ad altissimo impatto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/07/2026
Una sequenza di combattimento di Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
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Il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven è stato presentato da Ryu Ga Gotoku Studio con un trailer che mostra il protagonista del gioco alle prese con diversi avversari in altrettanti momenti della sua vita.

Nella prima scena, ambientata nella Fukuoka del 1915, vediamo il personaggio caricare alcuni avversari, effettuare takedown e parare i colpi in arrivo, ma anche utilizzare oggetti come armi ed eseguire parate perfette che aprono poi a manovre devastanti. Se un nemico è a terra, inoltre, lo si può finire in maniera molto dolorosa.

Nella seconda scena l'azione si sposta a Hiroshima nel 1929 e il protagonista di Stranger Than Heaven è armato di una lunga mazza di ferro con cui cerca di tenere a bada alcuni energumeni. In un momento successivo lo vediamo schivare all'ultimo secondo un attacco e infliggere letali coltellate al fianco di un avversario.

Stranger Than Heaven parla della lunghezza della storia, della grandezza della mappa e dei minigiochi Stranger Than Heaven parla della lunghezza della storia, della grandezza della mappa e dei minigiochi

L'ultima sequenza ci porta nella Osaka del 1943 e il nostro personaggio è diventato ancora più violento, facendosi largo fra i nemici a suon di pugni e colpi di machete. L'indicatore rotondo sembra quello di un action RPG e indica l'eventuale intontimento dell'avversario.

Un combat system impegnativo

Come rivelato dagli sviluppatori di recente, Stranger Than Heaven avrà un sistema di combattimento impegnativo, decisamente più complesso e profondo rispetto alla tradizione degli episodi classici di Yakuza / Like a Dragon.

Un po' come in un picchiaduro a incontri, infatti, dovremo sferrare colpi alla nostra destra o alla nostra sinistra agendo sui rispettivi tasti dorsali e combinandoli in caso di finisher e altre mosse particolari.

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