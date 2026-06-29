Stranger Than Heaven parla della lunghezza della storia, della grandezza della mappa e dei minigiochi

Stranger Than Heaven sarà una delle nuove IP che arriveranno nel 2027 e si prospetta molto interessante. In caso non lo sappiate, è il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio, team di Like a Dragon/Yakuza.

Le parole del capo dello studio di Stranger Than Heaven

Yokoyama, parlando in generale della grandezza del gioco, ha affermato: "Non abbiamo misurato con precisione, ma penso che alla fine sia uscito un gioco alquanto sostanzioso. La storia principale, in particolar modo, è molto lunga. Alla fine, è diventata sempre più lunga man mano che creavamo il gioco".

Facendo un confronto con Yakuza, il capo dello studio ha parlato delle mappe del gioco (ricordiamo che visiteremo cinque città in cinque epoche diverse) e ha affermato che le mappe sono "all'incirca delle stesse dimensioni". Precisa che il team non ha "artificiosamente reso le mappe per ogni periodo storico più grandi o più piccole, quindi hanno tutte la propria dimensione specifica".

Continua spiegando che "il numero di edifici con spazi interni esplorabili è aumentato rispetto alla serie di Yakuza. Ciò detto, considerando il periodo storico, non ci sono grattacieli o strutture simili. Di conseguenza, credo che la dimensione complessiva sia comparabile."

Conferma però che Stranger Than Heaven è "un titolo completamente nuovo" con UI, controlli e combattimento "interamente diversi". Suggerisce che anche le missioni secondarie saranno un po' diverse: forse intende che saranno un po' più serie?

I "Play Spot" torneranno, ovvero i minigiochi: Yakuza ha sempre avuto svariati elementi come giochi d'azzardo, baseball e non solo. In Stranger Than Heaven, però, tutto sarà rivisto tramite la lente storica, quindi i "Play Spot" saranno di meno e non dobbiamo chiaramente aspettarci aree come i Club SEGA dove giocare i titoli retrò dell'editore.

Sappiamo inoltre che il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven è impegnativo.