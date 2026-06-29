Marvel Tōkon: Fighting Souls presenta Blade, Deadpool e Loki in un nuovo trailer: l'open beta è vicina

PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Marvel Tōkon: Fighting Souls , il picchiaduro previsto per PC e PS5 e in arrivo il 6 agosto 2026 . Il filmato presenta tre nuovi personaggi e ci conferma anche l'arrivo di una open beta su computer e console.

Il trailer di Marvel Tōkon: Fighting Souls

Il trailer ci presenta il quinto e ultimo team che farà parte della Challenge of the Champion: sono i Samurai Outriders, guidati da Ghost Rider. Il team include tre nuovi personaggi giocabili, ovvero Blade, Deadpool e Loki.

Blade è il noto spadaccino cacciatore di vampiri, un Diurno che non ha le debolezze dei vampiri e che ha appreso a tenere a freno la sete di sangue. Deadpool è il noto mutante in grado di rigenerarsi e che infrange la quarta parete (anche nel trailer, con un simpatico commento sul fatto che il 'ragequitting' non è affatto corretto). Loki è il fratello di Thor e figlio di Odino, un ingannatore in grado di mutare forma, diviso tra il male e il bene.

Il video ci mostra anche una nuova mappa, Asgard, che permetterà di combattere davanti a Odino, Frigg e Yggdrasill, oltre ad altri luoghi iconici del mondo degli dei norreni. Diteci, cosa ne pensate del trailer di Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Ricordiamo anche che abbiamo potuto vedere i cattivi del roster in un precedente trailer.