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Marvel Tōkon: Fighting Souls presenta Blade, Deadpool e Loki in un nuovo trailer: l'open beta è vicina

Blade, Deadpool e Loki sono le più recenti aggiunte ufficiali a Marvel Tōkon: Fighting Souls, il picchiaduro per PC e PS5 in arrivo il 6 agosto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/06/2026
Ghost Rider, Loki, Deadpool e Blade in Marvel Tokon
Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
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PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Marvel Tōkon: Fighting Souls, il picchiaduro previsto per PC e PS5 e in arrivo il 6 agosto 2026. Il filmato presenta tre nuovi personaggi e ci conferma anche l'arrivo di una open beta su computer e console.

Dal 24 al 26 luglio i fan della Marvel e dei picchiaduro potranno provare il gioco.

Il trailer di Marvel Tōkon: Fighting Souls

Il trailer ci presenta il quinto e ultimo team che farà parte della Challenge of the Champion: sono i Samurai Outriders, guidati da Ghost Rider. Il team include tre nuovi personaggi giocabili, ovvero Blade, Deadpool e Loki.

Blade è il noto spadaccino cacciatore di vampiri, un Diurno che non ha le debolezze dei vampiri e che ha appreso a tenere a freno la sete di sangue. Deadpool è il noto mutante in grado di rigenerarsi e che infrange la quarta parete (anche nel trailer, con un simpatico commento sul fatto che il 'ragequitting' non è affatto corretto). Loki è il fratello di Thor e figlio di Odino, un ingannatore in grado di mutare forma, diviso tra il male e il bene.

Marvel Tokon: Fighting Souls presenta le abilità di Captain America in un video gameplay Marvel Tokon: Fighting Souls presenta le abilità di Captain America in un video gameplay

Il video ci mostra anche una nuova mappa, Asgard, che permetterà di combattere davanti a Odino, Frigg e Yggdrasill, oltre ad altri luoghi iconici del mondo degli dei norreni. Diteci, cosa ne pensate del trailer di Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Ricordiamo anche che abbiamo potuto vedere i cattivi del roster in un precedente trailer.

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