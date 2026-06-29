Tom Holland di Spider-Man: Brand New Day sta lavorando per portare Miles Morales nell'MCU

Ci sono però tanti altri Spider-Man nell'universo narrativo della Marvel e uno dei più famosi è Miles Morales . Avremo forse modo di vederlo al cinema in formato live-action insieme a Tom Holland? Forse sì.

Avremo presto modo di rivedere sul grande schermo Spider-Man , con il film Brand New Day. Per la precisione vedremo Peter Parker in una nuova avventura dopo che il mondo intero ha dimenticato la sua esistenza.

Le parole di Tom Holland su Miles Morales

Parlando con Hobby Consolas, Tom Holland ha parlato delle sue "ambizioni" per il futuro, dopo la distribuzione di Brand New Day. Ovviamente per ora non ci sono certezze, ma Holland afferma che gli piacerebbe fare da mentore a un altro Spider-Man e dichiara che sta lavorando per portare Miles Morales nei film live-action.

Ricordiamo che Miles Morales è un amato Spider-Man, apparso nei fumetti, nei videogiochi di Insomniac Games e nelle pellicole animate di Sony Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse. Inoltre, in Spider-Man Homecoming appare Aaron Davis, zio di Miles Morales, noto come Prowler e interpretato da Donald Glover.

Non ci resta che attendere e vedere cosa possiamo aspettarci dall'universo cinematografico di Spider-Man. Introdurre Miles Morales come "allievo" di Peter Parker potrebbe essere un'interessante svolta per vari nuovi film.

Nel frattempo ricordiamo che Tom Holland e Zendaya amano gli Spider-Man per PS5: Insomniac Games li ha invitati a visitare lo studio.