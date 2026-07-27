La beta di Marvel Tokon: Fighting Souls su PC è stato un disastro, gli sviluppatori corrono ai ripari

L'open beta di Marvel Tokon: Fighting Souls, tenutasi nel fine settimana, ha messo in luce gravi problemi di ottimizzazione su PC. Numerosi utenti hanno segnalato cali di performance evidenti, rendendo l'esperienza di gioco instabile e poco soddisfacente.

Arc System Works è intervenuta rapidamente, scusandosi per i "problemi di gameplay e prestazioni" riscontrati dai giocatori su questa piattaforma. Il team ha confermato di essere già al lavoro su dei fix, ma la situazione resta comunque preoccupante, considerando che il debutto del gioco è fissato da qui a pochi giorni, il 6 agosto per la precisione.