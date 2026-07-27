La beta di Marvel Tokon: Fighting Souls su PC è stato un disastro, gli sviluppatori corrono ai ripari

L'open beta di Marvel Tokon: Fighting Souls, tenutasi nel fine settimana, ha messo in luce gravi problemi di ottimizzazione su PC. Numerosi utenti hanno segnalato cali di performance evidenti, rendendo l'esperienza di gioco instabile e poco soddisfacente.
Arc System Works è intervenuta rapidamente, scusandosi per i "problemi di gameplay e prestazioni" riscontrati dai giocatori su questa piattaforma. Il team ha confermato di essere già al lavoro su dei fix, ma la situazione resta comunque preoccupante, considerando che il debutto del gioco è fissato da qui a pochi giorni, il 6 agosto per la precisione.
Problemi legati ai servizi PlayStation in background?
Secondo diverse testimonianze su Reddit, la versione PC sfrutterebbe in modo eccessivo un singolo thread della CPU, complice la presenza dei sistemi anti‑cheat, l'architettura ereditata dalla versione PS5 e una serie di sub‑servizi PlayStation attivi in background mentre il gioco è in esecuzione.
Alcuni utenti suggeriscono che il problema possa dipendere dalla compilazione degli shader, consigliando di attivare l'opzione execute shader warmup nelle impostazioni. Tuttavia, altri riportano difficoltà anche dopo aver applicato questo fix fai‑da‑te.
Questa e altre soluzioni sono state citate anche dal team di Ark System Works, che però ha precisato che si tratta di fix "non ufficiali" suggerite dalla community, nel mentre indaga e risolve personalmente sui problemi del gioco, con l'obiettivo di garantire una versione PC in condizioni accettabili al momento del lancio.