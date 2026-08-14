Marvel Tokon: Fighting Souls poteva vendere il doppio se non fosse stato per i problemi PC, per un'analista

Secondo i dati più recenti, Marvel Tokon: Fighting Souls è riuscito a vendere un totale di 485.000 copie tra PS5 e Steam nella settimana successiva al lancio.
Rhys Elliott, responsabile dell'analisi di mercato di Alinea, ipotizza però che il picchiaduro a squadre 4v4 avrebbe potuto fare molto meglio se le recensioni su Steam non avessero stroncato così duramente il porting PC.
Il commento alla versione PC di Marvel Tokon: Fighting Souls
Elliott sottolinea che la cifra di 485.000 copie vendute è da considerarsi una stima al ribasso e spiega che il lancio di Marvel Tokon su Steam "è stato piagato da problemi di prestazioni, bug, DRM invasivi e l'assenza di supporto a Linux".
"Il punteggio delle recensioni su Steam è piuttosto indicativo", continua Elliott, "attestandosi sotto il 50% di valutazioni positive mentre scrivo. È appena del 19% tra chi ha giocato per meno di un'ora, il che fa pensare a un'ondata di utenti che hanno abbandonato il gioco chiedendo il rimborso".
"Arc sta pubblicando patch a ritmo serrato e molti problemi sono già stati risolti, ma la prima impressione è difficile da cancellare", conclude. "Tokon avrebbe potuto avvicinarsi al milione di copie vendute se la questione Steam non fosse stata così problematica. Il passaparola è stato stroncato sul nascere".
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Marvel Tokon: Fighting Souls.