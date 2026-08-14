Cerchi un'avventura coinvolgente? Indika per PC è quasi gratis su Instant Gaming

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Un viaggio particolare

Si tratta di un'avventura in terza persona che abbina una storia fantasiosa a un macabro senso dell'umorismo. In questo gioco vestirai i panni di una giovane suora, esplorerai le profondità nascoste della sua anima e attraverserai i paesaggi surreali della Russia. Inoltre, scoprirai il passato travagliato della protagonista attraverso particolari minigiochi 2D in pixel art. Ovviamente la componente narrativa è estremamente forte e cruciale rispetto al gameplay in sé.

La storia è profonda e curata e affronta diversi temi importanti, mentre il gioco è stilisticamente eccellente. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.