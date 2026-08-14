Cerchi un'avventura coinvolgente? Indika per PC è quasi gratis su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di un gioco immersivo e particolare, Indika per PC è su Instant Gaming a soli 1,21 € invece di 25 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta quindi di uno sconto molto importante. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un viaggio particolare
Si tratta di un'avventura in terza persona che abbina una storia fantasiosa a un macabro senso dell'umorismo. In questo gioco vestirai i panni di una giovane suora, esplorerai le profondità nascoste della sua anima e attraverserai i paesaggi surreali della Russia. Inoltre, scoprirai il passato travagliato della protagonista attraverso particolari minigiochi 2D in pixel art. Ovviamente la componente narrativa è estremamente forte e cruciale rispetto al gameplay in sé.
La storia è profonda e curata e affronta diversi temi importanti, mentre il gioco è stilisticamente eccellente. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.