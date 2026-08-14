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Resonance: A Plague Tale Legacy, l'esclusivo cofanetto da collezione è preordinabile su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine del cofanetto dedicato a Resonance: A Plague Tale Legacy. Non include il gioco ma diversi contenuti speciali, perfetti per i collezionisti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/08/2026
Resonance: A Plague Tale Legacy box
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Su Amazon è possibile preordinare il cofanetto esclusivo di Resonance: A Plague Tale Legacy a 149 €. Specifichiamo che non è presente il giorno, bensì sono inclusi esclusivamente oggetti dedicati al gioco (che riepilogheremo tra poco). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 27 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti del cofanetto

Come ti abbiamo anticipato, questo cofanetto non include il gioco, quindi si tratta di un prodotto pensato per gli appassionati e i collezionisti. All'interno della confezione troverai diversi contenuti esclusivi, tra cui:

  • Statuetta da collezione raffigurante Sophia e Teseo (23 cm)
  • Steelbook
  • 3 stampe artistiche inedite (formato A5, 14,7 x 21 cm)
  • Replica di un anello metallico regolabile
I contenuti del cofanetto
I contenuti del cofanetto

Si tratta del nuovo gioco ambientato 15 anni prima di A Plague Tale Requiem, in cui vestirai i panni di Sophia, una giovane predatrice in fuga che dovrà svelare i segreti del suo passato. Questo viaggio la condurrà sull'Isola del Minotauro, tra prove mortali, sentieri insidiosi, enigmi e nemici da affrontare. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro provato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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