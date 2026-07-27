Speedrun estreme: come Super Mario 64, Zelda e Dark Souls sono stati "rotti" dai giocatori più veloci al mondo

Pensate che sfiga: gli sviluppatori di videogiochi passano anni a rifinire le geometrie dei livelli, a bilanciare boss e a tessere trame epiche e non sanno ancora che da qualche parte nel mondo c'è un tizio pronto a rovinare tutto .

Super Mario 64

Super Mario 64 è l'indiscusso paradiso degli speedrunner; un'avventura nella quale tantissimi appassionati e streamer cercano ancora oggi di migliorare i propri tempi e trovare nuovi modi per ottimizzare i percorsi verso i titoli di coda.

Per anni gli speedrunner si sono affidati principalmente al famigerato backwards long jump per superare la porta che richiede 30 stelle nel castello di Peach; una strategia che può apparire complessa per un giocatore normale, ma comunque ormai celebre nel settore.

Questa è stata a lungo la tattica più famosa per "rompere" il gioco, e sarebbe lecito pensare che oramai non ci sia più nulla da scoprire, ma non è così perché a fine 2025 qualcuno ha scovato un nuovo modo per ridurre ulteriormente i tempi per il completamento delle speedrun da 1 Stella.

Basta allinearsi contro uno specifico muro nello scantinato del castello, eseguire un salto all'indietro contro di esso, attivare uno schianto al suolo contro la ringhiera vicina al muro per vedersi catapultati fino alla porta da 30 stelle, e il gioco è fatto. Ovviamente, come accennato, la tecnica è utile per i giocatori che mirano a una speedrun da una Stella, ma è senza dubbio un piccolo cambiamento epocale dopo anni di tentativi e perfezionamenti.