I giocatori non sono più interessati solo alla potenza delle console, secondo Shigeru Miyamoto

In una recente intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, Shigeru Miyamoto ha affermato che i giocatori di oggi non basano più la scelta di una console esclusivamente sulle specifiche hardware, un criterio che in passato aveva un peso decisamente maggiore.
Secondo Miyamoto, la filosofia adottata da Nintendo sin dai tempi di Wii e DS ne è la dimostrazione. In particolare, il caso di Nintendo Switch, rimasta sul mercato per 8-9 anni e capace di vendere oltre 150 milioni di unità nonostante un hardware modesto, confermerebbe che la potenza non è più l'elemento centrale. L'obiettivo della compagnia, ribadisce, è quello di "offrire un'esperienza di gioco che solo Nintendo può creare".
Le parole di Miyamoto
"Prima di tutto, sono stato felice che Switch sia durata 8 o 9 anni. Credo che ormai i consumatori non guardino più solo le specifiche tecniche. L'ideale, secondo me, è che "se compri un software, puoi giocarlo sul dispositivo che hai a casa", afferma Miyamoto, che successivamente fa un paragone con gli smartphone.
"Gli smartphone sono "ovunque", no? Penso che quello sia un ideale. Ma Nintendo ha sempre puntato a "offrire un'esperienza di gioco che solo noi possiamo creare", anche attraverso l'interfaccia, e rispetto agli smartphone ha il vantaggio di poter reagire rapidamente e di avere un'elevata libertà, perché richiede una sola architettura e il supporto per un solo hardware. Se si usa un dispositivo generico (come gli smartphone), bisogna supportare tutte le versioni, e la mole di lavoro aumenta."
Nella stessa intervista Miyamoto ha anche rivelato che il successo dei film dedicati a Super Mario ha portato alla creazione di almeno tre giochi, tra cui il recente remake di Star Fox, e ha discusso le ragioni dietro la crescente quantità di rifacimenti sviluppati da Nintendo negli ultimi anni.