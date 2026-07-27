I giocatori non sono più interessati solo alla potenza delle console, secondo Shigeru Miyamoto

Secondo Miyamoto, la filosofia adottata da Nintendo sin dai tempi di Wii e DS ne è la dimostrazione. In particolare, il caso di Nintendo Switch, rimasta sul mercato per 8-9 anni e capace di vendere oltre 150 milioni di unità nonostante un hardware modesto, confermerebbe che la potenza non è più l'elemento centrale . L'obiettivo della compagnia, ribadisce, è quello di "offrire un'esperienza di gioco che solo Nintendo può creare".

In una recente intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, Shigeru Miyamoto ha affermato che i giocatori di oggi non basano più la scelta di una console esclusivamente sulle specifiche hardware , un criterio che in passato aveva un peso decisamente maggiore.

Le parole di Miyamoto

"Prima di tutto, sono stato felice che Switch sia durata 8 o 9 anni. Credo che ormai i consumatori non guardino più solo le specifiche tecniche. L'ideale, secondo me, è che "se compri un software, puoi giocarlo sul dispositivo che hai a casa", afferma Miyamoto, che successivamente fa un paragone con gli smartphone.

Shigeru Miyamoto

"Gli smartphone sono "ovunque", no? Penso che quello sia un ideale. Ma Nintendo ha sempre puntato a "offrire un'esperienza di gioco che solo noi possiamo creare", anche attraverso l'interfaccia, e rispetto agli smartphone ha il vantaggio di poter reagire rapidamente e di avere un'elevata libertà, perché richiede una sola architettura e il supporto per un solo hardware. Se si usa un dispositivo generico (come gli smartphone), bisogna supportare tutte le versioni, e la mole di lavoro aumenta."

Nella stessa intervista Miyamoto ha anche rivelato che il successo dei film dedicati a Super Mario ha portato alla creazione di almeno tre giochi, tra cui il recente remake di Star Fox, e ha discusso le ragioni dietro la crescente quantità di rifacimenti sviluppati da Nintendo negli ultimi anni.