Nintendo sa che sta facendo "tanti remake", ma dice che i giochi originali vengono abbandonati dopo 5 anni

Shigeru Miyamoto di Nintendo ha commentato la cosa, spiegando che la compagnia è ben consapevole di star pubblicando molti remake , ma c'è un motivo dietro questa strategia.

Nintendo , al pari di molte altre compagnie, non è nuova ai remake e spesso rimette in campo i propri titoli migliori in un nuovo formato. In questi anni ne sta realizzando molteplici e uno dei prossimi in arrivo è quello di The Legend of Zelda: Ocarina of Time .

Le parole di Miyamoto

Parlando con Famitsu, Miyamoto ha affermato: "Alcune persone potrebbero dire che ci sono molti remake, ma dopo cinque anni molte persone sono cresciute e smettono di giocarvi."

Miyamoto ha chiuso il discorso dicendo: "I giovani d'oggi non hanno l'opportunità di giocare ai titoli di 10 anni fa, quindi rifarli per renderli più giocabili e distribuirli di nuovo è un buon modo per soddisfare la domanda."

Ovviamente ci sono persone che giocano a un videogioco anche più di cinque anni dopo la sua pubblicazione e spesso ci sono giocatori che recuperano vecchi titoli dopo una decina di anni, appassionandosi di retrogaming. Il commento di Miyamoto è da considerarsi valido in generale, inoltre sottintende come un remake debba sempre riadattarsi al pubblico moderno, offrendo qualcosa di diverso rispetto all'opera originale.

Inoltre, i remake non tolgono valore al videogioco su cui si basano, che rimane un'esperienza importante per l'epoca in cui è uscito.

Infine, dopo Fox e Pikmin possiamo aspettarci altri cross-over nei film di Super Mario? Miyamoto risponde.