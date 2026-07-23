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Nintendo sa che sta facendo "tanti remake", ma dice che i giochi originali vengono abbandonati dopo 5 anni

Secondo quanto affermato da Miyamoto, i giocatori smettono di giocare con un videogioco entro 5 anni e quindi i remake sono utili.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/07/2026
Link in The Legend of Zelda: Ocarina of time remake

Nintendo, al pari di molte altre compagnie, non è nuova ai remake e spesso rimette in campo i propri titoli migliori in un nuovo formato. In questi anni ne sta realizzando molteplici e uno dei prossimi in arrivo è quello di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Shigeru Miyamoto di Nintendo ha commentato la cosa, spiegando che la compagnia è ben consapevole di star pubblicando molti remake, ma c'è un motivo dietro questa strategia.

Le parole di Miyamoto

Parlando con Famitsu, Miyamoto ha affermato: "Alcune persone potrebbero dire che ci sono molti remake, ma dopo cinque anni molte persone sono cresciute e smettono di giocarvi."

Miyamoto ha chiuso il discorso dicendo: "I giovani d'oggi non hanno l'opportunità di giocare ai titoli di 10 anni fa, quindi rifarli per renderli più giocabili e distribuirli di nuovo è un buon modo per soddisfare la domanda."

Miyamoto dice che almeno tre giochi Nintendo sono stati creati in relazione ai film di Mario Miyamoto dice che almeno tre giochi Nintendo sono stati creati in relazione ai film di Mario

Ovviamente ci sono persone che giocano a un videogioco anche più di cinque anni dopo la sua pubblicazione e spesso ci sono giocatori che recuperano vecchi titoli dopo una decina di anni, appassionandosi di retrogaming. Il commento di Miyamoto è da considerarsi valido in generale, inoltre sottintende come un remake debba sempre riadattarsi al pubblico moderno, offrendo qualcosa di diverso rispetto all'opera originale.

Inoltre, i remake non tolgono valore al videogioco su cui si basano, che rimane un'esperienza importante per l'epoca in cui è uscito.

Infine, dopo Fox e Pikmin possiamo aspettarci altri cross-over nei film di Super Mario? Miyamoto risponde.

#Nintendo
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