I giochi più attesi da qui a Natale 2026, da GTA VI a Silent Hill: Townfall

Se pensavate che la prima metà del 2026 vi avesse già indebitato abbastanza, be', preparatevi a ricredervi. Gli ultimi mesi di quest'anno, infatti, si preannunciano densissimi di uscite, di quelle che faranno piangere lacrime di sangue al vostro portafoglio. Già, perché tra remake, capitoli inediti di franchise divenuti cult e produzioni che puntano a ridefinire le regole del nostro hobby preferito, da qui a Natale ne vedremo davvero delle belle. Se non avete il calendario sotto mano, procuratevelo, perché stiamo per accompagnarvi alla scoperta dei titoli più attesi da qui alla fine dell'anno.

Resonance: A Plague Tale Legacy In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 27 agosto In arrivo il 27 agosto, Resonance: A Plague Tale Legacy si presenta come un avvincente prequel, a firma del solito Asobo Studio, ambientato quindici anni prima degli eventi di Requiem. Stavolta la protagonista sarà la sfrontata e abile contrabbandiera Sophia, pronta a fare luce sulle origini del proprio passato in un viaggio impervio che la condurrà addirittura fino a Creta. Sophia venderà cara la pelle in Resonance: A Plague Tale Legacy A differenziarlo dai precedenti capitoli della serie interverrà una decisa sterzata verso un'azione più dinamica: Sophia appare infatti una combattente agile e determinata, capace di parare i colpi nemici, sferrare contrattacchi e muoversi con grande scioltezza negli scontri ravvicinati. L'accento stealth dei primi due episodi cede dunque il passo a un approccio più fisico e aggressivo alle varie situazioni, e il risultato sembra sin da ora beneficiare di questa gradita rinfrescata. La saga di Asobo è quindi pronta ad alzare l'asticella delle ambizioni con questa nuova iterazione, che, tra l'altro, porta in dote anche un comparto tecnico e grafico di tutto rispetto.

The Blood of Dawnwalker In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 3 settembre Ad aprire le danze del mese di settembre ci pensa una delle produzioni più affascinanti e oscure del panorama d'azione ruolistico: The Blood of Dawnwalker. La nuova opera di Rebel Wolves ci proietta nell'Europa del XIV secolo devastata da guerre e pestilenza, con l'umanità ormai sull'orlo del collasso. È qui che, nei panni di un Dawnwalker, un ibrido tra un essere umano e una creatura della notte tormentato dal proprio retaggio, ci ritroveremo immersi in un'avventura narrativa densa di dilemmi morali nell'ambito di un open world che si propone ricchissimo di dettagli. L'immaginario di The Blood of Dawnwalker è davvero suggestivo Dal punto di vista del gameplay, il titolo mette sul piatto un sistema di combattimento estremamente tecnico e dinamico, arricchito da una netta distinzione tra la versione umana e quella vampiresca di Coen, il protagonista; due facce della stessa medaglia che consentiranno differenti approcci alle varie situazioni. Con la sua atmosfera oscura e un sistema di scelte capace di ramificare profondamente la narrazione, The Blood of Dawnwalker promette di fare la felicità dei fan dei giochi di ruolo. Se poi siete appassionati di vampiri, ancora meglio.

Onimusha: Way of the Sword In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 4 settembre Sempre a settembre, toccherà a Capcom far risorgere in grande stile di un marchio entrato di diritto nella leggenda. Stiamo parlando di Onimusha, che con Way of the Sword segna il ritorno della celebre saga che ha visto la luce nel 2001. Lo scenario che fa da sfondo alla vicenda è una Kyoto oscura, dove Miyamoto Musashi, un coraggioso samurai, si erge come ultimo baluardo contro l'invasione dei demoni Genma, creature abissali determinate a sottomettere il mondo dei vivi. Dotato del leggendario guanto Oni, il protagonista dovrà quindi farsi strada a suon di fendenti, muovendosi in una raffinata sintesi tra la tradizione hack and slash della saga e le meccaniche di un moderno action tecnico. Onimusha: Way of the Sword si accinge a riportare in auge un marchio storico di Capcom In questo senso, tanto per dirne una, il guanto consentirà l'assorbimento delle anime dei nemici sconfitti, permettendoci così di potenziare il nostro arsenale; il che si tradurrà presumibilmente in una grande varietà di approcci tattici. La speranza è dunque che Onimusha: Way of the Sword riesca a soddisfare sia i nostalgici della prima ora sia le nuove generazioni, anche perché una saga così blasonata merita di tornare in pianta stabile sotto i riflettori.

Marvel's Wolverine In uscita su PS5 il 15 settembre Sviluppato da Insomniac Games, Marvel's Wolverine è stato annunciato, è sparito dai radar per un bel pezzo e poi finalmente ha svelato la sua finestra di uscita circa un anno fa; finestra che poi si è trasformata in una data certa a febbraio di quest'anno. All'inizio di questa nuova avventura, Logan farà parte del leggendario Team X, un manipolo di individui dotati di abilità straordinarie che si muovono nell'ombra con l'obiettivo di rintracciare e poi proteggere i propri simili, ovvero i mutanti. Lungo il suo cammino, caratterizzato da alleanze inaspettate come quella probabile con Sabretooth, Logan dovrà fare i conti con i demoni del proprio passato mentre sarà impegnato in scontri corpo a corpo brutali, dove gli artigli di adamantio affettano nemici, aprono varchi e lasciano infinite scie di sangue. Il titolo si appoggerà su una struttura lineare praticamente obbligata per rispettare l'identità di un personaggio che ha fatto del suo essere un nomade il proprio marchio distintivo, sebbene sarà lecito aspettarsi dei livelli molto ampi in termini di dimensioni. Insomma, la promessa degli sviluppatori pare essere quella di consegnare agli appassionati l'adattamento definitivo di Wolverine: un'esperienza spettacolare, priva di museruole e capace di sprigionare una ferocia mai vista prima.

Control Resonant In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 24 settembre Scivolando verso la fine di questo ricchissimo settembre, le atmosfere si tingeranno di mistero e di paranormale con Control Resonant, nuovo capitolo dell'universo narrativo condiviso firmato Remedy. Il titolo amplierà la formula che ha stregato i fan del primo episodio, portando l'azione al di fuori dei confini angusti della Oldest House, con la trama che riprenderà le fila delle anomalie dimensionali che stanno cominciando a sovrapporsi alla realtà quotidiana. Il nuovo protagonista di Control Resonant sarà Dylan Faden Nei panni del nuovo protagonista, Dylan Faden, il giocatore avrà il compito di esplorare una Manhattan distorta e sull'orlo del collasso attraverso un gameplay che promette di affinare ed evolvere il già esplosivo mix tra sparatorie in terza persona e poteri telecinetici. Mettere il naso fuori dalla Oldest House era un sogno che con Control Resonant ora diventa realtà; una realtà che promette di essere un viaggio psichedelico caratterizzato da quella narrazione enigmatica che avevamo già conosciuto con il capostipite.

Silent Hill: Townfall In uscita su PC e PS5 il 24 settembre A chiudere un settembre memorabile ci penserà Silent Hill: Townfall, progetto nato dalla collaborazione tra Konami, Annapurna e lo studio Screen Burn che propone una reinterpretazione fresca e inquietante della celebre saga nebbiosa nata nel 1999 sulle sponde della prima Playstation. Abbandonata la storica cittadina per spostare il focus sulla piovosa isoletta scozzese di St. Amelia del 1996, la narrazione scaverà nelle pieghe della colpa, del trauma e dei ricordi rimossi del protagonista, Simon Ordell, attratto in questo luogo dall'ambiguo incarico di "Sistemare le cose". L'esperienza di gioco adotta una prospettiva in prima persona incentrata sull'esplorazione, sull'esame minuzioso di apparecchiature tecnologiche d'epoca e sulla consultazione del nostro prezioso televisore portatile per fare luce sulla faccenda. Silent Hill: Townfall, la prova: tre ore nel nuovo incubo scozzese di Konami e Annapurna Questo dispositivo si rivelerà infatti un irrinunciabile alleato per la risoluzione degli enigmi, come fosse una sorta di finestra su un'altra realtà in grado di decodificare indizi e segnali altrimenti incomprensibili. E poi ci sarà la solita tensione psicologica che ben conosciamo, stavolta però declinata in un contesto scenico inedito per la serie, che tenterà di rinnovare l'atmosfera pur senza rinunciare a quell'identità forgiata una vita fa dal Team Silent.

Star Wars: Galactic Racer In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 6 ottobre L'ottobre videoludico si aprirà spingendo i motori al massimo con Star Wars: Galactic Racer, titolo che segna il ritorno delle corse più emozionanti della galassia lontana lontana. L'opera confezionata da Fuse Games raccoglie la pesante eredità spirituale dei classici dedicati al podracing, proiettando i giocatori nei circuiti clandestini dell'Orlo Esterno per seguire l'ascesa di Shade, un giovane pronto a tutto pur di farsi un nome nel Campionato Galattico, torneo illegale in cui solo i piloti più abili riescono a sopravvivere. Le gare di Star Wars: Galactic Racer si prospettano concitatissime Il gameplay investirà tutto sul sangue freddo e sulla capacità di adattamento dell'utente, che dovrà gestire il proprio veicolo con riflessi fulminei, bilanciando potenza e controllo, derapate e accelerazioni. Un profondo sistema di personalizzazione permetterà poi di modificare ogni componente del proprio sguscio, sia dal punto di vista estetico che relativo alle prestazioni e alla resistenza. Il tocco sorprendente è rappresentato da un'impostazione di stampo roguelike, che favorirà la sperimentazione e soprattutto la rigiocabilità di una campagna che sembra già mettere sul piatto tracciati dotati di un ottimo design.

Gears of War: E-Day In uscita su PC e Xbox Series X|S il 6 ottobre In quello stesso 6 ottobre l'universo Xbox calerà uno dei suoi assi più pesanti nonché ricchi di significato emozionale: Gears of War: E-Day, capitolo che si presenta come un prequel intenzionato a riportare i giocatori alle radici più viscerali del franchise. La storia sarà ambientata quattordici anni prima degli eventi narrati nel gioco originale e racconterà le prime terribili ore del Giorno dell'Emersione, il momento in cui la spaventosa Orda delle Locuste è spuntata dalle profondità del pianeta Sera scatenando l'apocalisse. Con Gears of War: E-Day torneremo agli albori di una guerra leggendaria Al centro del caos troveremo due giovani Marcus Fenix e Dominic Santiago, chiamati ad affrontare un orrore sconosciuto in una vicenda di sopravvivenza, fratellanza e disperazione che svelerà al pubblico le origini di un conflitto che ha fatto storia. Ma non finisce qui perché grazie al nuovo motore grafico, le possibilità si amplieranno sensibilmente rispetto al passato: spostarsi da una copertura all'altra sarà infatti più fluido, avendo la facoltà di scivolare, nascondersi sotto gli elementi dello scenario e, per la prima volta nella storia della serie, anche di saltare. Gears of War: E-Day, open beta: date, accesso anticipato e contenuti E-Day ha quindi come proposito quello di far battere forte il cuore dei vecchi fan, senza però trascurare la volontà di conquistare chi cerca semplicemente uno sparatutto in terza persona crudo, spettacolare e potente sul fronte narrativo.

Phantom Blade Zero In uscita su PC e PS5 il 29 ottobre Il 29 ottobre è il giorno in cui si accenderanno i riflettori su una delle opere visivamente più affascinanti dell'anno, quel Phantom Blade Zero che si presenta come un gioco di ruolo d'azione che fonde le arti marziali con elementi steampunk e atmosfere dark fantasy. La storia segue le vicende di Soul, un abile assassino ingiustamente accusato dell'omicidio del leader dell'organizzazione per cui lavora. Ferito a morte e salvato in extremis da un guaritore mistico, il protagonista ha soltanto sessantasei giorni di vita per trovare i veri colpevoli, consumare la propria vendetta e fare luce sui cospiratori che muovono le fila nell'ombra. Il fiore all'occhiello dell'esperienza risiede nel suo sistema di combattimento che prevede l'utilizzo di armi primarie e secondarie dotate di abilità uniche, e che si basa su parate tempestive, schivate millimetriche e concatenazioni di combo sbalorditive sul fronte coreografico ma altrettanto fluide. L'avventura si articolerà attraverso una sorta di semi-open world suddiviso in mappe interconnesse, ciascuna di esse ricchissima di attività, sfide e possibilità di potenziare il proprio arsenale. Phantom Blade Zero promette dunque di diventare un punto di riferimento per chiunque sia in cerca di adrenalina, stile e, perché no, di un comparto tecnico che si preannuncia fuori scala.

GTA VI In uscita su PS5 e Xbox Series X|S il 19 novembre Con l'uscita di GTA VI, fissata per il 19 novembre, l'universo videoludico subirà la più imponente scossa sismica degli ultimi anni, che rappresenta anche il punto d'arrivo di anni di febbrile attesa per quello che molto probabilmente è il progetto che ridisegnerà i confini del medium videogioco. Per fare questo, l'ultima fatica di Rockstar ci proietterà nello stato di Leonida, una regione fittizia che include la scintillante e insidiosa Vice City, e ci consentirà di seguire da vicino le gesta di Lucia e Jason, una coppia che imbocca la via del crimine con tutte le conseguenze che questa scelta comporterà. Ancora qualche mese e l'attesa per GTA VI finalmente finirà Chiaramente l'esperienza promette un salto generazionale mai visto prima d'ora, che rende lecito aspettarsi un livello di intelligenza artificiale rivoluzionario e una quantità di attività da svolgere da capogiro, nella quale spicca la possibilità di esplorare gran parte degli interni degli edifici presenti nel gioco. Sebbene manchi ancora qualche mese alla sua uscita, GTA VI è sì il prodotto più atteso del 2026, ma è soprattutto un fenomeno culturale trasversale che, volente o nolente, catalizzerà su di sé molta della luce dei riflettori del mondo dell'informazione.

The Duskbloods In uscita su NSW2 nel 2026 Sul finire del 2026, Nintendo Switch 2 accoglierà un'esclusiva interessante innanzitutto per la sua provenienza e identità: The Duskbloods esce infatti direttamente dagli studi di FromSoftware e sarà un gioco d'azione multiplayer. Il sapore sarà quello gothic-fantasy di un'esperienza PvPvE che si svilupperà in un mondo oscuro in cui impersoneremo un Bloodsworn, figura sovrumana che dispone di abilità speciali grazie a un certo tipo di sangue. Ebbene, i Bloodsworn si sfidano per ottenere un potere leggendario, il cosiddetto Primo Sangue, richiamati da luoghi ed epoche differenti per convergere nel Crepuscolo dell'Umanità, una sorta di fine del mondo che sa tanto di resa dei conti. The Duskbloods è un'intrigante esclusiva Switch 2 targata From Un massimo di otto partecipanti dovranno quindi darsi battaglia per l'ambita ricompensa a furia di salti potenziati, scatti impossibili per un essere umano e altre mirabolanti abilità uniche che sarà un piacere sbloccare a mano a mano. Come da tradizione per i titoli firmati da Hidetaka Miyazaki, The Duskbloods avrà naturalmente anche una lore tutta da scoprire, e punta ad affermarsi come uno dei primi, veri, punti di riferimento della nuova console ibrida di Nintendo.