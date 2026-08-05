Gears of War: E-Day, open beta: date, accesso anticipato e contenuti

La prima fase sarà accessibile in anticipo esclusivamente a chi ha preordinato il gioco o è abbonato a Game Pass, mentre la seconda sarà completamente aperta a tutti, senza requisiti o barriere d'ingresso. Entrambe le sessioni includono contenuti dedicati e offrono la possibilità di ottenere ricompense cosmetiche che verranno trasferite nella versione finale del gioco, attesa per il 6 ottobre 2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere per partecipare alla beta e scoprire in anteprima il nuovo multiplayer di E-Day.

Mancano pochi giorni all'inizio dell' open beta di Gears of War: E-Day , che per molti rappresenta il primo vero punto di contatto con il comparto multigiocatore del nuovo capitolo della serie firmato The Coalition. Il test sarà suddiviso in due fasi , con il duplice obiettivo di permettere ai giocatori di provare con mano una selezione di modalità e mappe e, al tempo stesso, offrire agli sviluppatori feedback preziosi e una prova concreta della stabilità dei server.

Come da prassi, The Coalition ha condiviso anche i requisiti di sistema per giocare la beta su PC , con i minimi che puntano a raggiungere i 1080p a 60 fps, mentre i raccomandati mirano a una risoluzione 1440p e dettagli più elevati. In entrambi i casi, viene richiesta obbligatoriamente una GPU compatibile con il ray tracing e un SSD. Gli sviluppatori hanno anche confermato il supporto a DLSS 4.5, FSR 4 e Intel XeSS 3.0. Tenete presente che sono requisiti provvisori e che potrebbero cambiare al lancio del gioco completo.

Modalità e mappe disponibili nella beta

La beta di Gears of War: E-Day offrirà ai giocatori un assaggio mirato del comparto multigiocatore, con una selezione di contenuti pensati per mostrare in modo concreto le novità introdotte nel nuovo capitolo della serie.

Un confronto tra i contenuti disponibili nella beta di Gears of War: E-Day e quelli al lancio

Saranno due le modalità sulle quali ci si potrà scontrare: la prima, Assedio dell'Orda, è una variante ampliata della classica Orda che introduce squadre più numerose, obiettivi dinamici e mappe più estese. Le partite coinvolgeranno dodici giocatori suddivisi in tre squadre da quattro, chiamati a coordinarsi per completare incarichi che cambiano nel corso della partita e a reagire a eventi casuali che modificano ritmo e difficoltà. La struttura genera scontri imprevedibili, con obiettivi opzionali che premiano il coordinamento e un sistema di classi che richiede di conoscere a fondo abilità e sinergie per sopravvivere alle ondate più impegnative. Durante la beta sarà possibile giocare questa modalità su una delle tre mappe presenti al lancio, provare tutte e quattro le classi e affrontare due dei quattro boss invasione previsti nel gioco completo.

La seconda è Versus 4v4, la formula competitiva che rappresenta il cuore storico del multiplayer di Gears. Gli sviluppatori promettono che questa componente conserva il caos tattico tipico della serie, ma introduce anche nuove opportunità per giocate decisive e ribaltamenti dell'ultimo secondo. Nella beta sarà possibile provare due delle quattro modalità Versus disponibili al lancio, su due delle sei mappe dedicate.