Gears of War: E-Day, open beta: date, accesso anticipato e contenuti

Mancano pochi giorni all'inizio dell'open beta di Gears of War: E-Day, che per molti rappresenta il primo vero punto di contatto con il comparto multigiocatore del nuovo capitolo della serie firmato The Coalition. Il test sarà suddiviso in due fasi, con il duplice obiettivo di permettere ai giocatori di provare con mano una selezione di modalità e mappe e, al tempo stesso, offrire agli sviluppatori feedback preziosi e una prova concreta della stabilità dei server.
La prima fase sarà accessibile in anticipo esclusivamente a chi ha preordinato il gioco o è abbonato a Game Pass, mentre la seconda sarà completamente aperta a tutti, senza requisiti o barriere d'ingresso. Entrambe le sessioni includono contenuti dedicati e offrono la possibilità di ottenere ricompense cosmetiche che verranno trasferite nella versione finale del gioco, attesa per il 6 ottobre 2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere per partecipare alla beta e scoprire in anteprima il nuovo multiplayer di E-Day.
Date della beta e come partecipare
Come accennato in apertura, l'open beta di Gears of War: E-Day sarà suddivisa in due sessioni. La prima fase sarà un weekend in accesso anticipato, attivo dalle 21:00 italiane del 6 agosto fino alle 19:00 del 10 agosto. Per accedere a questa sessione è necessario soddisfare una delle seguenti condizioni:
- Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass: gli abbonati possono già scaricare il client della beta cercando "Gears Beta" da console o tramite l'app per PC.
- Preordine digitale su Xbox Store: il client della beta verrà aggiunto automaticamente alla sezione "I miei giochi e app" o "La mia raccolta". In caso non compaia, è sufficiente cercare "Gears Beta" nello store.
- Preordine digitale su Steam: il client della beta verrà aggiunto alla libreria una volta completato il preacquisto.
- Copia fisica per Xbox: il rivenditore fornirà un codice per scaricare il client. Potrete riscattarlo a questo indirizzo.
La seconda fase della beta sarà invece ad accesso libero per tutti i giocatori PC e Xbox, e si svolgerà dalle 21:00 del 13 agosto fino alle 19:00 del 17 agosto. In questo caso, il client sarà scaricabile liberamente tramite Steam e Xbox Store, senza prerequisiti.
Precisiamo che per giocare alla beta su Xbox Series X|S è necessario avere una sottoscrizione attiva ad almeno Game Pass Essential. L'account Xbox/Microsoft non è invece obbligatorio per giocare su Steam, ma rimane indispensabile per sfruttare il cross-play e invitare amici che giocano su console.
I requisiti PC
Come da prassi, The Coalition ha condiviso anche i requisiti di sistema per giocare la beta su PC, con i minimi che puntano a raggiungere i 1080p a 60 fps, mentre i raccomandati mirano a una risoluzione 1440p e dettagli più elevati. In entrambi i casi, viene richiesta obbligatoriamente una GPU compatibile con il ray tracing e un SSD. Gli sviluppatori hanno anche confermato il supporto a DLSS 4.5, FSR 4 e Intel XeSS 3.0. Tenete presente che sono requisiti provvisori e che potrebbero cambiare al lancio del gioco completo.
Specifiche minime - Preset medio, 1080p a 60 fps con Super Resolution (DLSS / FSR / TSR / XeSS)
- CPU: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7-6850K / i5-10400
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5050 / RTX 2060 - AMD Radeon RX 9060 / RX 6600 - Intel Arc A580
- RAM: 12 GB
- Spazio d'archiviazione: 80 GB - 130 su Steam (SSD obbligatorio)
- Windows: Windows 10 / 11 (versione minima 22H2)
Specifiche consigliate - Preset alto, 1440p a 60 fps con Super Resolution (DLSS / FSR / TSR / XeSS)
- CPU: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 3060 Ti - AMD Radeon RX 9060 XT / 6700 XT - Intel Arc B580
- RAM: 16 GB
- Storage: 80 GB (SSD obbligatorio)
- Windows: Windows 10 / 11 (versione minima 22H2)
Modalità e mappe disponibili nella beta
La beta di Gears of War: E-Day offrirà ai giocatori un assaggio mirato del comparto multigiocatore, con una selezione di contenuti pensati per mostrare in modo concreto le novità introdotte nel nuovo capitolo della serie.
Saranno due le modalità sulle quali ci si potrà scontrare: la prima, Assedio dell'Orda, è una variante ampliata della classica Orda che introduce squadre più numerose, obiettivi dinamici e mappe più estese. Le partite coinvolgeranno dodici giocatori suddivisi in tre squadre da quattro, chiamati a coordinarsi per completare incarichi che cambiano nel corso della partita e a reagire a eventi casuali che modificano ritmo e difficoltà. La struttura genera scontri imprevedibili, con obiettivi opzionali che premiano il coordinamento e un sistema di classi che richiede di conoscere a fondo abilità e sinergie per sopravvivere alle ondate più impegnative. Durante la beta sarà possibile giocare questa modalità su una delle tre mappe presenti al lancio, provare tutte e quattro le classi e affrontare due dei quattro boss invasione previsti nel gioco completo.
La seconda è Versus 4v4, la formula competitiva che rappresenta il cuore storico del multiplayer di Gears. Gli sviluppatori promettono che questa componente conserva il caos tattico tipico della serie, ma introduce anche nuove opportunità per giocate decisive e ribaltamenti dell'ultimo secondo. Nella beta sarà possibile provare due delle quattro modalità Versus disponibili al lancio, su due delle sei mappe dedicate.
Ricompense per chi partecipa ai test
Partecipare alla beta di Gears of War: E-Day non significa soltanto provare in anticipo il comparto multigiocatore, ma anche ottenere una serie di ricompense cosmetiche che verranno trasferite nella versione finale del gioco.
The Coalition ha preparato un set di oggetti, come skin ed emblemi per il profilo, da sbloccare soddisfacendo dei semplici requisiti. Ecco l'elenco al completo:
- Epic Blast Damage Mags - Skin personaggio: ottenibile raggiungendo il livello 20.
- Crush the Bug - Set skin arma: richiede di completare otto partite di Assedio dell'Orda a difficoltà Infantry o superiore.
- Crush the Bug - Banner: si ottiene effettuando 25 colpi alla testa.
- Crush the Bug - Emblema: richiede 10 rianimazioni.
- Crush the Bug - Icona: si ottiene eseguendo cinque esecuzioni con la motosega con il Prototype Lancer.
- Medaglia dell'Open Beta e titolo "First in the Fight": assegnati semplicemente accedendo alla beta multiplayer.