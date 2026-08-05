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Nuovo minimo storico per Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: costa meno di 30 €

Tra le offerte di Amazon troviamo Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'edizione completa con l'espansione Phantom Liberty.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/08/2026
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
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Su Amazon è attualmente disponibile Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 a soli 29,90 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare il 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Dettagli dell'edizione

Questa edizione include un disco con Cyberpunk 2077 e un codice da riscattare per l'espansione Phantom Liberty. Sono inoltre inclusi tutti gli aggiornamenti, quindi vivrai l'esperienza definitiva. All'interno della confezione sono presenti anche alcuni adesivi dedicati al gioco, oltre all'accesso ai bonus digitali. Preparati ad esplorare Night City e a scegliere liberamente cosa fare. Le decisioni che prenderai creeranno una fitta rete di conseguenze, quindi avranno un forte impatto sull'esperienza complessiva.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Se non hai ancora recuperato questo titolo, quindi, è l'occasione perfetta per farlo. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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