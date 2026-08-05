Nuovo minimo storico per Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: costa meno di 30 €

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Dettagli dell'edizione

Questa edizione include un disco con Cyberpunk 2077 e un codice da riscattare per l'espansione Phantom Liberty. Sono inoltre inclusi tutti gli aggiornamenti, quindi vivrai l'esperienza definitiva. All'interno della confezione sono presenti anche alcuni adesivi dedicati al gioco, oltre all'accesso ai bonus digitali. Preparati ad esplorare Night City e a scegliere liberamente cosa fare. Le decisioni che prenderai creeranno una fitta rete di conseguenze, quindi avranno un forte impatto sull'esperienza complessiva.

Cyberpunk 2077

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