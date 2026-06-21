Marvel Tokon: Fighting Souls presenta le abilità di Captain America in un video gameplay

Il protagonista del primo episodio è Captain America , specializzato negli attacchi a mezz'aria, nei counter con lo scudo e in diverse tecniche che sfruttano la sua iconica arma. Potete vederlo in azione tramite il player qui sotto.

Il canale YouTube di PlayStation ha pubblicato il primo di una serie di video dedicati ai personaggi di Marvel Tokon: Fighting Souls , ognuno pensato per offrire una panoramica sugli attacchi base, le abilità uniche e le principali meccaniche di ogni lottatore.

Un assaggio delle abilità di Captain America

Come mostra il filmato, lo stile di combattimento di Captain America ruota attorno al suo scudo in Vibranium, che può essere lanciato direttamente contro gli avversari oppure fatto rimbalzare a terra per creare traiettorie imprevedibili, utili anche per interrompere assalti aerei. Lo scudo può inoltre deviare proiettili dalla distanza, parare colpi ravvicinati e innescare contrattacchi rapidi ed efficaci.

Marvel Tokon: Fighting Souls sarà disponibile dal 6 agosto su PC e PS5. Di recente è stato pubblicato anche un trailer dedicato ai villain che faranno parte del roster al lancio.