Medabots Card Robattle RB è andato bene nei voti di Famitsu

La redazione nipponica ha infatti valutato Villion: Code con due 8 e due 7 (30/40), LumenTale: Memories of Trey con un 8 e tre 7 (29/40), Saeko: Giantess Dating Sim con un 8 e tre 7 (29/40) e infine Outbound con quattro 7 (28/40).

Un rilancio tutto giapponese

Nata alla fine degli anni '90, la serie Medabots ha visto la realizzazione nel corso del tempo di videogiochi, anime, manga e giocattoli. Ciò le ha consentito di creare una solida base di appassionati soprattutto in Giappone, sebbene il cartone animato sia arrivato anche in occidente nei primi anni 2000.

Nell'universo di Medabots i robot da compagnia fanno parte della vita quotidiana delle persone e ognuno di essi possiede delle abilità specifiche, oltre a una personalità peculiare. I loro proprietari, tuttavia, possono combinarne i componenti per dar vita a Medabots diversi e più potenti.