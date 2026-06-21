Medabots Card Robattle RB è andato bene nei voti di Famitsu

Medabots Card Robattle RB ha ricevuto ottimi voti su Famitsu, all'interno di un numero della rivista giapponese dominato da produzioni in effetti poco note al grande pubblico, specie quello occidentale.
Il tie-in prodotto da Imagineer, che rilancia una proprietà intellettuale discretamente popolare negli anni '90, ha portato a casa quattro 8 per un totale di 32/40: un punteggio superiore rispetto a tutti gli altri giochi recensiti.
- Medabots Card Robattle RB - 8 / 8 / 8 / 8 (32/40)
- Villion: Code - 8 / 8 / 7 / 7 (30/40)
- LumenTale: Memories of Trey - 8 / 7 / 7 / 7 (29/40)
- Saeko: Giantess Dating Sim - 7 / 7 / 8 / 7 (29/40)
- Outbound - 7 / 7 / 7 / 7 (28/40)
La redazione nipponica ha infatti valutato Villion: Code con due 8 e due 7 (30/40), LumenTale: Memories of Trey con un 8 e tre 7 (29/40), Saeko: Giantess Dating Sim con un 8 e tre 7 (29/40) e infine Outbound con quattro 7 (28/40).
Un rilancio tutto giapponese
Nata alla fine degli anni '90, la serie Medabots ha visto la realizzazione nel corso del tempo di videogiochi, anime, manga e giocattoli. Ciò le ha consentito di creare una solida base di appassionati soprattutto in Giappone, sebbene il cartone animato sia arrivato anche in occidente nei primi anni 2000.
Nell'universo di Medabots i robot da compagnia fanno parte della vita quotidiana delle persone e ognuno di essi possiede delle abilità specifiche, oltre a una personalità peculiare. I loro proprietari, tuttavia, possono combinarne i componenti per dar vita a Medabots diversi e più potenti.
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