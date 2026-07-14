Metacritic svela la classifica dei migliori giochi della prima metà del 2026 in base ai voti

Nei giorni scorsi, il sito aggregatore Metacritic ha pubblicato la classifica aggiornata sui migliori giochi usciti nella prima metà del 2026 in base ai voti raccolti, mostrando le prime 20 posizioni stilate in base al Metascore, ovvero il voto medio ponderato utilizzato dalla piattaforma.

Si tratta ovviamente di una situazione ancora parziale e in divenire, ma essendo arrivare al mese di luglio è tradizione per Metacritic tirare le somme per quanto riguarda la prima metà dell'anno, in attesa di vedere come proseguirà poi questo 2026 che, nella seconda parte, si presenta già decisamente ricco con un settembre e un ottobre affollatissimi, a causa soprattutto dell'arrivo di GTA 6 nel mese di novembre.

Bisogna considerare che il Metascore preso in considerazione è quello tratto dalla piattaforma che ha raccolto la maggiore quantità di voti, cosa che può portare a qualche squilibrio ma in generale dovrebbe rappresentare il metodo più bilanciato per rappresentare la valutazione media.