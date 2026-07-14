Metacritic svela la classifica dei migliori giochi della prima metà del 2026 in base ai voti

Nei giorni scorsi, il sito aggregatore Metacritic ha pubblicato la classifica aggiornata sui migliori giochi usciti nella prima metà del 2026 in base ai voti raccolti, mostrando le prime 20 posizioni stilate in base al Metascore, ovvero il voto medio ponderato utilizzato dalla piattaforma.
Si tratta ovviamente di una situazione ancora parziale e in divenire, ma essendo arrivare al mese di luglio è tradizione per Metacritic tirare le somme per quanto riguarda la prima metà dell'anno, in attesa di vedere come proseguirà poi questo 2026 che, nella seconda parte, si presenta già decisamente ricco con un settembre e un ottobre affollatissimi, a causa soprattutto dell'arrivo di GTA 6 nel mese di novembre.
Bisogna considerare che il Metascore preso in considerazione è quello tratto dalla piattaforma che ha raccolto la maggiore quantità di voti, cosa che può portare a qualche squilibrio ma in generale dovrebbe rappresentare il metodo più bilanciato per rappresentare la valutazione media.
Forza Horizon 6 e Mina the Hollower in testa
Il gioco che si piazza in prima posizione come titolo con le valutazioni più alte della prima parte del 2026 è ancora Forza Horizon 6, che sul lungo termine è riuscito a mantenersi sul 90 di Metascore, scendendo di un punto rispetto alla finestra di lancio ma restando comunque al vertice di questa parte del 2026.
A seguire, ma praticamente a pari merito, troviamo il fenomenale Mina the Hollower, che per un buon periodo era diventato il gioco con la valutazione più alta in assoluto.
Vediamo dunque la classifica parziale per la prima metà del 2026:
- Forza Horizon 6 (90)
- Mina The Hollower (90)
- Schrodinger's Call (89)
- Pokémon Pokopia (89)
- Resident Evil Requiem (89)
- Mewgenics (88)
- 007 First Light (87)
- Saros (87)
- Hermit and Pig (87)
- Titanium Court (87)
- Nioh 3 (86)
- OPUS: Prism Peak (86)
- Mixtape (86)
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (86)
- Cairn (86)
- Timberborn (85)
- Esoteric Ebb (85)
- Pragmata (85)
- Wax Heads (85)
- Phonopolis (84)
Si tratta, peraltro, di una classifica che riguarda esclusivamente i nuovi giochi usciti nel periodo di riferimento, ovvero la prima metà del 2026, dunque non comprende conversioni o riedizioni di titoli già usciti.
Per questo motivo non comprende per esempio Hades 2 per PS5 e Xbox Series X|S nonostante questo abbia un voto superiore, né Final Fantasy 7 Remake Intergrade per Xbox e Nintendo Switch.