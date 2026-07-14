Stardew Valley rischiò di essere cancellato per un crash del PC di ConcernedApe

Rischio fallimento

A raccontarlo fu lo stesso Barone in un'intervista del 2016, recentemente ripubblicata da PC Gamer, in cui lo sviluppatore affermo che già allora aveva intuito che il suo progetto, ispirato ai primi Harvest Moon, avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più grande.

Difficile pensare che potesse davvero immaginare la portata che Stardew Valley avrebbe poi raggiunto, ma Barone si disse consapevole di essere stato molto fortunato a riuscire a riprendersi da un guasto che avrebbe potuto seppellire il gioco ancora prima della sua nascita.

Nell'intervista, Barone racconta che il progetto rischiò seriamente la cancellazione quando il computer su cui stava lavorando si bloccò improvvisamente. Senza copie di backup, lo sviluppatore pensò che per Stardew Valley fosse finita, ma alla fine riuscì a recuperare i file dal vecchio hard disk e a ricostruire tutto su una nuova macchina.

"Ripensandoci, sembra assurdo che alla fine tutto sia andato per il verso giusto", ha raccontato Barone. "Lo sviluppo è stato caotico dall'inizio alla fine. Era il progetto indie più indie che si possa immaginare: nessuno stile professionale, procedevo capendo le cose strada facendo, con un codice quanto più raffazzonato si possa pensare. Mi vergogno quasi all'idea che qualcun altro possa vederlo!"

Il prossimo gioco di Barone, Haunted Chocolatier, sembra costruito proprio sulle fondamenta poste da Stardew Valley: forte dell'esperienza accumulata e affiancato questa volta da un piccolo team, attualmente il gioco risulta in sviluppo.