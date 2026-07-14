Chiusura di OnePlus in Europa: l'annuncio sarebbe previsto nei prossimi giorni

Diversi mesi fa vi avevamo parlato di OnePlus e di un possibile cambio di strategia nei mercati statunitense ed europeo . Con il passare delle settimane, però, le indiscrezioni hanno continuato a rafforzarsi, tanto che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni . Se tutto venisse confermato, il marchio potrebbe davvero interrompere la propria presenza commerciale in entrambe le aree. In attesa della presunta comunicazione ufficiale, vi invitiamo comunque a considerare queste informazioni con la dovuta cautela, trattandosi ancora di indiscrezioni. Nel frattempo, scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

OnePlus esce dal mercato europeo?

A riportare nuove informazioni è stata WinFuture, secondo cui OnePlus e Oppo (la sua società madre) annunceranno nei prossimi giorni che il marchio OnePlus lascerà il mercato europeo. Di conseguenza, verrebbero confermate le precedenti indiscrezioni sul ridimensionamento e sul cambio di strategia. Ricordiamo che già lo scorso gennaio Android Headlines aveva parlato di un possibile processo di "smantellamento" per OnePlus. Qualche mese più tardi, precisamente a marzo, 9to5Google aveva invece riportato che le attività del brand avrebbero potuto cessare direttamente sui mercati internazionali, mentre ad aprile Android Authority aveva segnalato l'uscita di alcuni importanti membri del team europeo dell'azienda.

Sempre ad aprile vi avevamo raccontato delle indiscrezioni relative a un significativo ridimensionamento del marchio, con una strategia orientata maggiormente verso OPPO e un focus più marcato sul mercato cinese. Secondo quanto riportato dai colleghi di Android Headlines, nel corso del 2024 le vendite avrebbero registrato un calo superiore al 20%; si tratta tuttavia di dati non ufficiali, da considerare con la necessaria cautela.