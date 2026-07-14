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Torna in sconto la GPU SOYO NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti: ecco un coupon per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo la scheda video GeForce RTX 5060 Ti targata SOYO. Con il seguente codice potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/07/2026
GPU SOYO NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

La scheda video SOYO NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti è attualmente su AliExpress a 443,44 €, ma con il codice ITVS045 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Buone prestazioni

In questo caso si tratta della scheda video nella colorazione nera con 8 GB, memoria GDDR7 su bus 128Bit e interfaccia PCI Express 5.0. La GPU è ideale sia per il gaming che per l'utilizzo quotidiano, quindi garantisce buone prestazioni.

GPU SOYO
GPU SOYO

Inoltre, supporta tecnologie come DLSS e ray tracing per goderti i tuoi giochi preferiti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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