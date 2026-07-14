Torna in sconto la GPU SOYO NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti: ecco un coupon per risparmiare

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Buone prestazioni
In questo caso si tratta della scheda video nella colorazione nera con 8 GB, memoria GDDR7 su bus 128Bit e interfaccia PCI Express 5.0. La GPU è ideale sia per il gaming che per l'utilizzo quotidiano, quindi garantisce buone prestazioni.
Inoltre, supporta tecnologie come DLSS e ray tracing per goderti i tuoi giochi preferiti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.