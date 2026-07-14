L'operazione militare venne condotta mobilitando un gran numero di uomini e navi e, nelle intenzioni dei generali che organizzarono l'attacco, la forte superiorità numerica avrebbe dovuto garantire una risoluzione rapida e dalle perdite contenute. Le cose andarono molto diversamente. I morti e i feriti furono oltre 250mila. Molte navi Alleate finirono sul fondo del mare. I soldati sbarcati, dopo numerose battaglie infruttuose, furono costretti alla ritirata.

Un trio di giovani volontari

Fisher, Gordon e Lonnie vengono da lontano, da molto lontano. Sono originari del Terranova e, come tanti altri giovani al fronte, sono volontari che hanno salutato le proprie famiglie e imbracciato il fucile mossi da un entusiasmo puerile, drammaticamente infrantosi contro gli orrori di un conflitto violento, logorante, terrificante.



Mentre si avvicinano alle coste della penisola di Gallipoli a bordo di un'imbarcazione di piccole dimensioni, hanno il cuore in gola. Sussultano ad ogni esplosione più o meno vicina, ma si rincuorano all'idea che il loro coraggio farà bene al mondo e che la battaglia durerà solo qualche giorno, esattamente come gli è stato raccontato dagli stessi generali che gli hanno ordinato di mettere a repentaglio le loro vite.

Bastano pochi dialoghi sussurrati tra un'esplosione e l'altra per farsi un'idea sommaria sul trio. Gordon è cinico, il disilluso del gruppo che prova a ridere su qualsiasi cosa, la cui sfrontatezza è una maschera con cui celare la paura di perdere chi gli sta intorno. Lonnie è un pesce fuor d'acqua. Ama le storie di fantasmi, è visibilmente il più spaventato, ha a cuore sua sorella, gli amici, il posto da cui viene che vorrebbe rivedere il prima possibile. Fisher è il metronomo che pende tra questi due estremi e non a caso è il personaggio di cui il videogiocatore vestirà i panni. Determinato a compiere il suo dovere, ora speranzoso di tornare a casa vivo, ora terrorizzato da un conflitto che non guarda in faccia a nessuno, è un protagonista che sa offrire il suo punto di vista intromettendosi nel discorso con il giusto tempismo, come fosse un filtro che solo di tanto in tanto si attiva per indirizzare lo sguardo della storia narrata.

Il campo base funge da punto di partenza di ogni giornata sul fronte, uno scenario dalle dimensioni comunque contenute

Il breve prologo, tuttavia, è solo un'efficace anticipazione sul conflitto e sui protagonisti di questa storia. Il cuore pulsante dell'avventura, difatti, è ambientato a settimane di distanza, quando ormai il controllo sulla penisola di Gallipoli è perduto.