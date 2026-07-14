Lo smartphone realme GT 7 Pro 5G è in offerta su AliExpress: risparmia con questo coupon

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Un prodotto apprezzato

Questo smartphone è particolarmente apprezzato, grazie a materiali ottimi e prestazioni in grado di soddisfare ogni esigenza. Il dispositivo monta il processore Snapdragon 8 Elite con processo a 3 nm di TSMC, mentre la batteria ha un'ottima capacità di 6.500 mAh, con un'autonomia che ti permetterà di svolgere qualsiasi attività senza interruzioni.

Anche la qualità costruttiva è complessivamente buona, mentre il display Eco² OLED Plus con 1.5K di risoluzione ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz ed è eccellente, grazie anche a 6.500 nit di luminosità massima e 2.000 nit di luminosità HBM. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.